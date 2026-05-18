Cleveland Cavaliers regresan a las Finales de Conferencia tras destrozar a Detroit Pistons

La resaca de la salida de LeBron James en Cleveland cesó, o por lo menos después del Juego 7 ante los Detroit Pistons. Los Cavaliers hicieron un partido perfecto en la Ciudad del Motor, y eliminaron al mejor equipo de la Conferencia Este en la NBA, que pecó de inexperiencia en Postemporada.

El quinteto de Cleveland comenzó el juego con un Alley-oop de Donovan Mitchell a Evan Mobley, en una declaración de intenciones. Pese a que Detroit reaccionó y en el primer cuarto dominó en el perímetro, los Cavaliers se alejaron e hicieron válida la icónica frase del baloncesto: "ball don't lie".

Cavs vs Pistons | AP

Spida terminó el primer período con un buzzer beater que puso un 31-22 a favor de Cleveland en la pizarra. Sin embargo, en los juegos de matar o morir, es común ver a héroes anónimos, y en el caso de los Cavs fue Sam Merrill.

El escolta hizo lo que quiso en la primera mitad, y fue parte importante para la gran ventaja de los Cavaliers antes del descanso. Kenny Atkinson mostró una energía en la banda importante, misma que se transmitió y permitió a los de Ohio alcanzar una ventaja de 20 puntos en los últimos tres minutos del segundo cuarto.

Cavs vs Pistons | AP

¿Cómo fue la segunda mitad del Juego 7 entre Cleveland y Detroit?

Pese a que los Pistons mostraron ímpetu, nunca estuvieron al nivel de las expectativas. Los Cavaliers siguieron marcando el ritmo y, un Donovan Mitchell espectacular al final del tercer cuarto, sentenció todas las aspiraciones del equipo de la Ciudad del Motor.

La desesperanza se hizo presente en la duela del Little Caesars Arena, y dicho sentimiento se incrementó cuando el aro defendido por los Pistons no paraba de recibir castigo. A poco menos de cinco minutos, J.B. Bickerstaff decidió sacar a sus titulares, entre ellos un Cade Cunningham desconsolado.

Donovan Mitchell, de Cleveland | AP

Cavs, de regreso a Finales desde LeBron James

Cuando ambos coaches metieron a lo más recóndito de sus bancas, los Cleveland Cavaliers solamente esperaron a que el reloj de arena llegara a su fin. La pizarra final mostró un marcador de 124-94, una victoria contundente.