¿Cuántas finales a recibido el Estadio Olímpico Universitario en torneos cortos?

Club Universidad está de regreso en una final del futbol mexicano. El conjunto universitario avanzó a la Gran Final del Clausura 2026 tras eliminar a Pachuca y ahora disputará el título frente a Cruz Azul.

La serie cerrará en el Estadio Olímpico Universitario, inmueble en donde los de universidad nacional buscarán levantar un nuevo campeonato ante su afición.

Jugadores de Pumas festejando el título de Liga MX | MEXSPORT

Con esta final, el Olímpico Universitario volverá a ser escenario de una serie por el campeonato de Liga MX en torneos cortos.

El inmueble de Ciudad Universitaria ha recibido siete finales anteriormente, ya sea en partidos de Ida o de Vuelta. De esas siete, cuatro fueron encuentros de ida y tres correspondieron al duelo definitivo de vuelta.

La final del Clausura 2026 representará la octava ocasión que el estadio albergue una final en torneos cortos y apenas la cuarta vez que el partido de vuelta se dispute en este escenario.

Estadio Olímpico Universitario | MEXSPORT

La última ocasión en que el Olímpico Universitario recibió una Final fue en el Guard1anes 2020, cuando Pumas y León igualaron 1-1 en el duelo de ida.

Por otro lado, la más reciente final de vuelta celebrada en el Olímpico Universitario se disputó en el Apertura 2015. Aquella noche, Pumas derrotó 4-1 a Tigres en el tiempo regular, pero terminó cayendo en tanda de penales, dejando escapar el campeonato en casa.

Ahora, más de una década después de aquella definición, el Olímpico Universitario volverá a recibir un partido definitivo por el título, con Pumas intentando aprovechar su localía para conquistar el Clausura 2026.