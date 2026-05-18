¡Increíble falla de Robert Morales! Pumas perdonó a Pachuca en CU

Universidad Nacional estuvo muy cerca de igualar la serie ante Pachuca desde los primeros minutos del partido, pero Robert Morales terminó protagonizando una de las fallas más increíbles de la noche en el Estadio Olímpico Universitario.

Al minuto 18, los universitarios armaron una gran jugada colectiva entre Jesús Angulo, Juninho Vieira y Jordan Carrillo, dejando a Morales prácticamente solo frente al arco. Sin embargo, el paraguayo no pudo definir ante un Carlos Moreno que ya estaba vencido.

Tremenda falla de Robert Morales pic.twitter.com/fFtm3zdW87 — Fut Azteca Shitposting (@futaztecapostin) May 18, 2026

Jordan Carrillo mantiene vivo el sueño universitario

Después de insistir durante gran parte del encuentro, Pumas finalmente encontró recompensa en el segundo tiempo gracias a un golazo de tiro libre de Jordan Carrillo, quien rompió el cero y encendió a toda Ciudad Universitaria.

Golazo de Jordan Carrillo ante Pachuca que mete a Pumas en la final | MEXSPORT

Con el marcador a favor de los auriazules, el cierre del partido promete ser dramático, ya que todavía restan 30 minutos llenos de intensidad para definir al segundo finalista del Clausura 2026.