Auxilian a aficionada desmayada en la Final de América Femenil

La Gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil se vivió al límite de las emociones y el silbatazo final desató una catarsis tan inmensa en las tribunas que el cuerpo de una aficionada no resistió la descarga. Justo en el momento en que el Club América se coronaba campeón tras golear 3-0 a las Rayadas, una seguidora azulcrema protagonizó un momento de alta preocupación al sufrir un desmayo en plena grada.

Los hechos ocurrieron inmediatamente después de que concluyeran los 90 minutos de la Final de Vuelta. Mientras la plantilla festejaba en la cancha haber sepultado la racha de cinco subcampeonatos, en la tribuna la tensión acumulada se transformó en un festejo desbordado, fue ahí cuando la joven se desvaneció ante la mirada de quienes la rodeaban.

Asistencia médica de inmediato

Tras las maniobras de primeros auxilios, la aficionada logró ser estabilizada en el lugar. De acuerdo con los reportes iniciales, el desmayo fue producto de una descompensación provocada por la alta presión, el calor y la liberación de adrenalina tras vivir una de las finales más importantes de la afición americanista.

AMÉRICA FEMENIL VS RAYADAS | MEXSPORT