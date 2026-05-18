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Futbol

Nancy Antonio alcanza los 7 títulos e iguala el récord histórico de la Liga MX Femenil

Nancy Antonio celebra un gol con América Femenil | IMAGO7
Nancy Antonio celebra un gol con América Femenil | IMAGO7
Estephania Carrera
Estephania Carrera 19:25 - 17 mayo 2026
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Con el campeonato obtenido con América, ‘La Condesa’ empata a sus excompañeras de Tigres

La Gran Final no solo significó una nueva estrella para las vitrinas del América Femenil, sino también con el silbatazo final, Nancy Antonio inscribió con letras de oro su nombre en el libro de récords de la Liga MX Femenil al conquistar su séptimo título de liga.

Con esta nueva medalla de campeona, la experimentada mediocampista azulcrema abandonó el segundo peldaño histórico y dio el salto definitivo al olimpo de la competencia, empatando el registro de Belén Cruz, Fernanda Elizondo y Lizbeth Ovalle como las jugadoras con más campeonatos desde la creación dela Liga MX Femenil en 2017.

Nancy Antonio y Jimena López se enfrentan en el juego entre Tigres y América en la Final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Nancy Antonio y Jimena López se enfrentan en el juego entre Tigres y América en la Final del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Las reinas de las 7 coronas

El dominio del futbol femenil en México tiene dueñas muy claras y tras esta campaña el liderato histórico de títulos se comparte únicamente entre cuatro figuras que dejaron una huella imborrable en la época dorada de las Amazonas, pero que hoy ve a Nancy festejar desde Coapa.

A diferencia de sus excompañeras Amazonas, quienes han cosechado toda su gloria defendiendo la camiseta felina, el mérito de Nancy Antonio radica en la diversificación de su éxito. Tras convertirse en un pilar histórico de Tigres, la mediocampista asumió el reto de cambiar de aires para aportar liderazgo, equilibrio y ADN ganador al proyecto de Ángel Villacampa.

Nancy Antonio debutó con Tigres Femenil en 2017

Mis 6 títulos con Tigres los abrazo, siempre estarán conmigo pero este es especial por todo el trabajo. Llegábamos y no se podía concretar. No son los 90 minutos, son 5 meses que trabajamos, que peleamos y hoy se nos da

Su impacto en Coapa rindió los resultados esperados, rompiendo una dura racha de subcampeonatos para la institución azulcrema. Después de levantar la copa, la propia Nancy conmovió a los micrófonos al dimensionar el peso de este logro en su carrera, dejando claro el respeto a su pasado pero el inmenso valor de su presente.

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