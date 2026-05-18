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Futbol

Grupo Pachuca regala carta a Rodolfo Cota y seguirá con el América

Rodolfo Cota será titular en el Clásico Capitalino ante la baja de Luis Ángel Malagón | Imago7
Rafael Trujillo 20:20 - 17 mayo 2026
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El segundo portero de América se quedará por un año más con las Águilas

Rodolfo Cota se queda en América. La directiva de los Tuzos le regaló la carta al portero y, de acuerdo con información que deslizaron a RÉCORD, el futbolista se queda con los azulcremas, donde podría terminar su ciclo futbolístico.

Desde temprano, a través de redes sociales, se dio a conocer que Rodolfo Cota había renovado con las Águilas, luego de que se sabe que Luis Ángel Malagón se encuentra lesionado del tendón de Aquiles.

​Rodolfo Cota llegó oficialmente al Club América el 21 de junio de 2024, como refuerzo para el torneo Apertura 2024.

Rodolfo Cota ante Pumas l Miguel Pontón

​Su fichaje se dio mediante un préstamo procedente del León, en una negociación que incluyó el movimiento de Óscar Jiménez y Salvador Reyes al conjunto esmeralda. Inicialmente llegó para asumir el rol de segundo portero, pero debido a la reciente gravedad de la lesión de Luis Ángel Malagón, ha tenido que tomar la titularidad en el arco azulcrema.

​"Cota se queda en América. Grupo Pachuca le regaló su carta", aseguró una fuente al interior de GP, quien afirmó que el detalle se debe a que Cota fue y es un gran jugador que se ha sentido cómodo con el América, y el deseo de la dirigencia hidalguense es que siga contento.

Rodolfo Cota, calentando en Torreón | MEXSPORT
Rodolfo Cota, calentando en Torreón | MEXSPORT

​En la presente campaña de liga, donde ha tenido la regularidad en el arco, Rodolfo Cota registra el grueso de su actividad:

  • ​Partidos de liga: 10 (todos como titular, sumando 900 minutos).

  • ​Aceptó 14 anotaciones con 22 salvadas en total.

  • ​Su efectividad en pases es de 191 pases de 253 intentados (aproximadamente un 75% de efectividad en la distribución).

  • ​En cuanto a la disciplina: 1 tarjeta amarilla y 0 expulsiones.

Rodolfo Cota l IMAGO7
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