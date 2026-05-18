Grupo Pachuca regala carta a Rodolfo Cota y seguirá con el América

​Rodolfo Cota se queda en América. La directiva de los Tuzos le regaló la carta al portero y, de acuerdo con información que deslizaron a RÉCORD, el futbolista se queda con los azulcremas, donde podría terminar su ciclo futbolístico.

Desde temprano, a través de redes sociales, se dio a conocer que Rodolfo Cota había renovado con las Águilas, luego de que se sabe que Luis Ángel Malagón se encuentra lesionado del tendón de Aquiles.

​Rodolfo Cota llegó oficialmente al Club América el 21 de junio de 2024, como refuerzo para el torneo Apertura 2024.

Rodolfo Cota ante Pumas l Miguel Pontón

​Su fichaje se dio mediante un préstamo procedente del León, en una negociación que incluyó el movimiento de Óscar Jiménez y Salvador Reyes al conjunto esmeralda. Inicialmente llegó para asumir el rol de segundo portero, pero debido a la reciente gravedad de la lesión de Luis Ángel Malagón, ha tenido que tomar la titularidad en el arco azulcrema.

​"Cota se queda en América. Grupo Pachuca le regaló su carta", aseguró una fuente al interior de GP, quien afirmó que el detalle se debe a que Cota fue y es un gran jugador que se ha sentido cómodo con el América, y el deseo de la dirigencia hidalguense es que siga contento.

Rodolfo Cota, calentando en Torreón | MEXSPORT

​En la presente campaña de liga, donde ha tenido la regularidad en el arco, Rodolfo Cota registra el grueso de su actividad:

​Partidos de liga: 10 (todos como titular, sumando 900 minutos).

​Aceptó 14 anotaciones con 22 salvadas en total.

​Su efectividad en pases es de 191 pases de 253 intentados (aproximadamente un 75% de efectividad en la distribución).

​En cuanto a la disciplina: 1 tarjeta amarilla y 0 expulsiones.