Aniquiladores hace historia y conquista su primer título en la Kings League México

La Kings League México tiene nuevo monarca. Aniquiladores, equipo de Juan Guarnizo, se proclamó campeón del Split 4 tras imponerse 7-4 a Club de Cuervos, presidido por Natalia, en la gran final. El conjunto del creador de contenido colombiano ya había dado la campanada en semifinales al eliminar a Parceros, equipo que apenas había sufrido una derrota durante la fase regular.

¡ANIQUILADORES SE ESCRIBE CON LETRAS DE ORO!🏆👑 pic.twitter.com/qWgoZOpvqp — Kings League Openbank Mexico (@kingsleague_mex) May 18, 2026

En una auténtica historia de resiliencia, los dirigidos por Sergio “Pibe” Verdirame, leyenda de CF Monterrey, comenzaron la campaña con tres derrotas consecutivas. Sin embargo, la confianza de Juan Guarnizo en el técnico argentino terminó dando frutos, pues Aniquiladores logró meterse al Final Four en el cuarto lugar con marca de 6-5 y posteriormente conquistó la primera corona de su historia en la Kings League.

El encuentro arrancó con intensidad durante el escalado, donde los guardametas Fraire y Baldovinos fueron los encargados de abrir el marcador. No obstante, gracias a una anotación más de La Fiera, Aniquiladores tomó ventaja desde los primeros minutos.

Aniquiladores sumaron victorias importantes | X @AniquiladoresFC

El equipo del “Pibe” Verdirame amplió la diferencia después de que la Carta Secreta les otorgara un shootout, oportunidad que La Fiera volvió a convertir. Más tarde apareció Daviz Junco para marcar el cuarto tanto, aunque Club de Cuervos reaccionó de inmediato con un descuento de Adriano.

Ya en la segunda mitad, y tras el dado que decretó un dos contra dos, los Cuervos lograron acercarse en el marcador. Sin embargo, Daviz Junco volvió a aparecer para mantener la ventaja y dejar el juego 6-4.

Club de Cuervos insistió hasta el final. Pepe Askenazi estrelló un balón en el poste y Chavita desperdició un mano a mano que pudo cambiar el rumbo del encuentro. El gol nunca llegó y, ya en el desescalado, Daviz Junco sentenció la final con un auténtico golazo para sellar el campeonato de Aniquiladores.