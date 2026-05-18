¡De película! Efraín Juárez, de estar en la ‘cuerda’ floja’ a llevar a Pumas a la Final del Clausura 2026

De película. Efraín Juárez clasificó a Pumas a su primera Final de Liga MX desde 2020. Tras una Clausura 2026 en la que fue líder de la Tabla General, el estratega mexicano buscará romper la sequía que arrastra Universidad Nacional de 15 años sin título. Sin embargo, antes de llevar a esta Final y ser primer lugar en las 17 Jornadas, el director técnico de 38 años estuvo en la ‘cuerda floja’ este mismo semestre.

Desde que Efraín inició su proyecto en Cantera, todos los refuerzos que han llegado han sido por el gusto de Efraín Juárez. Para este semestre, la exigencia ya estaba al máximo, pues se habían incorporado jugadores como Juninho, Robert Morales, Jordan Carrillo, Uriel Antuna y, previamente, Pedro Vite, Álvaro Angulo y más. Por lo tanto, la directiva auriazul ya tenía expectativas para esta primera parte del año.

Jugadores de Pumas festejando el título de Liga MX | MEXSPORT

Pumas fracasó en la CONCACAF Champions Cup y Efraín Juárez estuvo en la ‘cuerda floja’

El inicio de Clausura 2026 no fue malo para Pumas, pues en las primeras seis jornadas sumó 12 puntos de 18 posibles. Sin embargo, en ese lapso se presentó el primer fracaso del equipo. Para este semestre, trascender en la CONCACAF Champions Cup era prioridad dentro de la escuadra auriazul.

A pesar de tenerlo como objetivo principal, Universidad Nacional fue eliminado en la primera fase de la Concachampions tras caer 4-2 en el marcador global ante San Diego FC. Tras esto, el futuro de Efraín Juárez en el banquillo del Pedregal quedó muy condicionado. Incluso, un partido posterior a esta eliminación en el torneo internacional pudo terminar la estancia del estratega mexicano en el equipo.

Jugadores de Pumas se lamentan luego de la eliminación contra San Diego FC en la Concachampions | MEXSPORT

Tres días después de haber quedado fuera de la CONCACAF Champions Cup, la escuadra auriazul afrontó la Jornada 6 del Clausura 2026 ante Puebla. Una derrota en ese encuentro podía terminar con el proyecto de Efraín Juárez al frente de Pumas. Incluso, ese duelo estuvo 2-0 abajo el equipo felino, pero en la segunda parte los universitarios remontaron con goles de Guillermo Martínez, Robert Morales y Juninho, por lo que ganaron 2-3.

Tras esa victoria, el proyecto de Efraín Juárez tuvo un respiro, pues ya eran segundos de la Tabla General. Por lo tanto, el estratega mexicano recibió la confianza de la directiva encabezada por Luis Raúl González y Carlos Gutiérrez. Poco a poco, el equipo comenzaba a mostrar su mejor versión en la cancha. Y cuando Efraín ajustó en el mediocampo con Pedro Vite y Adalberto Carrasquilla, los Felinos encontraron el éxito.

Con todo esto, la temporada regular de Pumas fue un éxito. Con 36 puntos, los dirigidos por Efraín Juárez hicieron historia al tener el mejor torneo de 17 Jornadas en la historia del club, pues implantaron el récord de unidades. Asimismo, en la última Fecha lograron colocarse en el primer lugar de la Tabla General, algo que no pasaba desde hace cinco años.

Asimismo, Universidad Nacional fue la mejor ofensiva del torneo, pues anotaron 34 goles en las 17 Fechas. Aunado a los juegos de Liguilla, el equipo auriazul ya tiene 41 tantos. Asimismo, en la temporada regular fueron la segunda mejor defensiva con solo 17 dianas en contra