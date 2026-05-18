Juninho, Robert Morales y Jordan Carrillo, los refuerzos de Pumas que le ‘cambiaron la cara’ al equipo

Para este Clausura 2026 de la Liga MX, Pumas se reforzó con jugadores que estaban descartados en sus equipos. Robert Morales, Juninho, Jordan Carrillo y Uriel Antuna eran jugadores que en sus respectivos clubes no tenían cabida. Sin embargo, Efraín Juárez vio una área de oportunidad con estos elementos, a los cuales ha sabido potenciar y al mismo tiempo, ellos han sido claves para que Universidad Nacional se clasifique a la Final del futbol mexicano.

Juninho, de tercer delantero de Flamengo a convertirse en goleador de Pumas

Juninho llegó a Pumas, procedente de Flamengo, para este Clausura 2026 por cinco millones de dólares. El delantero brasileño era un jugador que atraía en el Pedregal, pues su versatilidad en ataque para jugar como centro delantero, de extremo o de enganche, le gustaba a Efraín Juárez. Además, al ser el tercer delantero del Flamengo, el artillero necesitaba un cambio de equipo para tener más minutos.

En su primer torneo con Pumas, a pesar de no estar al 100% físicamente por la altitud de la Ciudad de México, el brasileño se convirtió en el goleador de Pumas este semestre. El brasileño ha jugado en los 21 partidos de su equipo durante este Clausura 2026, en los cuales acumula siete goles en temporada regular y uno en Liguilla, además de cuatro asistencias.

Así, de haber sido el tercer delantero del Flamengo, Juninho pasó a ser el referente de ataque para el equipo de Efraín Juárez. Incluso, en Brasil se asegura que Flamengo se arrepiente de haber vendido al delantero brasileño, pues sus premios cinco meses con el equipo auriazul han sido un éxito.

Juninho celebra en el América vs Pumas l Miguel Pontón

Robert Morales, de ser banca del campeón de goleo a su revancha con Pumas

Robert Morales sumaba la minoría de minutos en Toluca, pues frente a él estaba Paulinho, tricampeón de goleo del futbol mexicano. Por lo tanto, el atacante paraguayo no tenía la actividad necesaria para él. Ante esto, la directiva de Pumas, igualmente con el cuerpo técnico, encontraron la oportunidad para hacerse de un delantero de calidad.

Tras llegar a préstamo, Robert Morales también se ha afianzado en el once de Efraín Juárez, pues su potencia y su versatilidad le han dado algo diferente al equipo auriazul. Y en su primer torneo con el Club Universidad Nacional, el ‘31’ de los auriazules se destapó de inmediato y demostró su calidad durante este Clausura 2026.

En ese certamen, Robert Morales ha sido titular en 20 de 21 partidos de temporada regular y Liguilla, en los cuales ha anotado ocho goles y ha dado dos asistencias. Su accionar e importancia en el terreno de juego han hecho que la directiva auriazul tenga como prioridad su compra definitiva, pues el atacante llegó a préstamo por un año con opción a compra por parte de Universidad Nacional.

Robert Morales y Juninho, jugadores de Pumas | IMAGO7

Jordan Carrillo, de fracasar en Europa y Santos a ‘renacer’ en Pumas

Hace cuatro años, Jordan Carrillo era una de las máximas promesas en el futbol mexicano. Incluso, a su corta edad, el extremo mexicano que salió de Santos fue a Europa a probar suerte con el Sporting de Gijón. Al no afianzarse, Carrillo regresó a la Comarca Lagunera un año y medio después, donde su carrera estaba estancándose poco a poco.

Tras un Apertura 2025 en el que jugó 13 partidos sin goles o asistencias, Carrillo llegó a Pumas con más incertidumbre que certezas. Sin embargo, consciente de que podía ser su última oportunidad, el atacante de 24 años tomó su arribo a Cantera como una revancha en su carrera futbolística.

Durante este Clausura 2026, Carrillo jugó 16 partidos de temporada regular en los que registró tres goles y dos asistencias. Pero en la Liguilla es donde ha mostrado su mejor versión, pues en Cuartos de Final le anotó tanto en la Ida como en la vuelta al América, además de que el metió el gol que le dio a Pumas el boleto a la Final del Clausura 2026.

Así, Jordan Carrillo podría ser otro de los ‘re hechos’ en CU. Sin embargo, su continuidad en el Pedregal no está garantizada. Además de su corta edad (24 años), Jordan llegó a préstamo sin opción de compra. Incluso, este mismo verano podría regresar a Santos Laguna. En caso de que acabe la cesión, tampoco está garantizado que Universidad Nacional lo fiche definitivamente, pues sus derechos federativos superan los ocho millones de dólares.

Uriel Antuna, llegada de último momento tras ser descartado por Tigres

Uriel Antuna era uno de los jugadores que Efraín Juárez desde que llegó a Pumas. Meses atrás, el extremo mexicano sí estuvo cerca de jugar con el equipo auriazul, pero su fichaje no era sencillo para Universidad Nacional. Per este semestre, Antuna llegó a última hora tras una salida dentro del primer equipo.

Uriel estaba prácticamente borrado por Guido Pizarro, por lo que Tigres dio ‘facilidades’ para acomodarlo en otro equipo. Y en los últimos días del mercado de fichajes de Liga MX, Jorge Ruvalcaba salió de Pumas con destino a la MLS. Por lo tanto, la posición quedaba libre y fue el ‘pretexto’ perfecto para que se diera ese deseo de Efraín Juárez.

Uriel llegó a Cantera con compra definitiva y un contrato por tres años y en sus primeros seis meses también ha ‘renacido’ en CU. Más allá de las estadísticas en las que tiene tres goles y el mismo número de asistencias, el resurgimiento de Antuna va más desde lo mental y como se desarrolla en el campo, pues ha mostrado el sacrificio y la ‘garra’ que Efraín quiere de cada uno de sus jugadores.