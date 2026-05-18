Efraín Juárez tras el pase a la Final: “nadie me creía esto después de la eliminación ante San Diego”

Efraín Juárez puso a Pumas en la Final del Clausura 2026, algo que a inicio de torneo pocos veían probable, especialmente después del tropiezo en la Concacaf Champions Cup frente a San Diego, en la que incluso el puesto del entrenador mexicano se puso en riesgo.

¿Qué dijo Efraín Juárez sobre el pase a la Final?

Juárez recordó aquel duro momento con el equipo, y lo utilizó como una manera de demostrar lo mucho que ha crecido el grupo, el cual confió en él y su trabajo para hoy estar en la Final del futbol mexicano.

Esto es un trabajo de seis meses. Por eso hoy calificamos como primer lugar en el global; lo merecíamos por lo que hemos hecho en seis meses, no por lo que se hace en dos o tres semana

Creo que ese recorrido ha ilusionado mucho a la gente para estar ahí hoy, con todas las ganas y la ilusión de competir contra un rival importante y pelear por el campeonato, que era uno de los objetivos

Ahora, ¿recuerdan en San Diego? Si yo les contaba ese día que íbamos a pelear el campeonato, nadie me creía

Ahí adentro sí me creyeron porque hicimos una charla después de ese partido, nos comprometimos y entendimos muchas cosas como grupo, como institución, y hoy, tres meses después, estamos peleando una final. Es increíble

Jugadores de Pumas festejando el título de Liga MX | MEXSPORT

Sobre el panorama y el futuro, Efraín Juárez aseguró que se enfoca en el presente, y compartió la mentalidad con la que va el equipo todos los días: con una parte espiritual importante.

No tengo idea de qué va a pasar mañana, así que prefiero enfocarme únicamente en el presente, sin preocuparme por el futuro

Esta mañana asistimos a una misa en la que escuchamos al final del evangelio a Jesús decir: 'Saber que estoy aquí todos los días hasta el final de los tiempos'

Así enfrentamos nosotros cada día, con fe en lo que hacemos en el trabajo y en lo espiritual, confiando y avanzando, aunque no sepamos qué va a suceder después”

Keylor Navas saliendo de Ciudad Universitaria | MEXSPORT

Final entre técnicos mexicanos

Acerca de enfrentar a Joel Huiqui, otro entrenador mexicano, Juárez aplaudió el que haya un compatriota del otro lado, un fiel reflejo de que el trabajo nacional es positivo y en el que se debe confiar.

Muchas veces no se le da el mérito a lo que tenemos en casa. No es cuestión personal ni de los entrenadores; la preparación de los técnicos en México es buenísima

Me da mucha ilusión ver a otro mexicano al otro lado, también con la ilusión y disputando un campeonato