¿Suerte de campeón? La portería que ha salvado a los Pumas en CU

Pumas parece tener un amuleto escondido en el Estadio Olímpico Universitario. La portería ubicada del lado del túnel visitante se ha convertido en protagonista silenciosa de las últimas clasificaciones auriazules, acumulando jugadas increíbles que hoy muchos aficionados ya consideran “la portería de la suerte”.

La primera gran “casualidad” ocurrió en la serie ante América, cuando Henry Martín falló el penal que prácticamente le daba el pase a las Águilas. Aquella noche, Pumas sobrevivió y terminó avanzando a las Semifinales.

Ahora, en la Semifinal frente a Pachuca, la historia volvió a repetirse en exactamente la misma portería.

Henry Martín, en el fallo ante Pumas | IMAGO7

Rondón, Quiñones y Enner también perdonaron

Durante los minutos finales del encuentro, Salomón Rondón, Luis Quiñones y Enner Valencia dejaron escapar oportunidades clarísimas que pudieron cambiar el destino de la eliminatoria.

Salomón Rondón frustrado al final de Pumas contra Pachuca | MEXSPORT

Los tres atacantes tuvieron jugadas mano a mano o disparos con ventaja frente al arco de Keylor Navas, pero ninguno logró concretar en la portería que defendía el arquero costarricense en ese sector del estadio.

Las fallas fueron tan sorprendentes que rápidamente los aficionados comenzaron a relacionarlas con lo ocurrido semanas atrás ante América, hasta con el tan mencionado penal fallado de Chicharito.

Keylor Navas tratando de despejar el balón | MEXSPORT

La “portería de la suerte” ilusiona a la afición universitaria

Con Pumas instalado en la Final del Clausura 2026, donde enfrentará a Cruz Azul, la narrativa alrededor de esa portería ya se convirtió en tema de conversación entre la afición auriazul, que empieza a hablar de una auténtica “suerte de campeón”.

En el Clásico de la Obsesión, aficionados y analistas estarán pendientes de la casualidad de la ‘portería de la suerte’ si llega a ser factor en la Final ante La Máquina.