Las polémicas que encendieron la rivalidad Pumas vs Cruz Azul en el último año

La Gran Final del Clausura 2026 entre Pumas y Cruz Azul no es un encuentro cualquiera, más allá del título en juego, este enfrentamiento llega precedido por doce meses de alta tensión, declaraciones fuertes y un historial reciente lleno de cuentas pendientes que han transformado este "Clásico de la Obsesión" en una auténtica guerra dentro de la cancha.

Para entender la gran rivalidad con la que arranca esta serie por el campeonato, es necesario repasar los capítulos más polémicos que encendieron la chispa entre los auriazules y los celestes durante el último año.

Pedro Vite, Pumas vs Cruz Azul | MEXSPORT

Pumas "corrió" a Cruz Azul de CU

Debido a las remodelaciones de los estadios para el Mundial 2026, Cruz Azul se quedó sin casa fija. Los celestes estuvieron jugando en Ciudad Universitaria, pero a principios de este año (enero 2026), Pumas decidió no renovarles el contrato de arrendamiento.

En los medios se calificó esto como una "bajeza" de Pumas por dejar a La Máquina sin hogar en la CDMX a días de empezar el torneo. En Pumas había una enorme molestia porque "Cruz Azul se había adueñado de CU", registrando mejores entradas e invictos históricos que los propios felinos en su propia casa.

CU se vistió de gala para el Pumas vs América l IMAGO7

El caótico enfrentamiento de la Jornada 11

El director técnico de Cruz Azul explotó fuerte en la conferencia de prensa posterior en CU contra el arbitraje. Su enojo fue por un polémico penal que le marcaron a favor de Pumas (anotado por Juninho), argumentando que si eso era penal "se tendrían que cobrar 14 penales por partido".

Tensión en el Cruz Azul vs Pumas | IMAGO7

Mier y Carrasquilla

A lo largo del segundo tiempo con Cruz Azul replegado y buscando mantener el empate, Kevin Mier recurrió a su ya conocido colmillo para enfriar el ritmo del partido. El colombiano retrasaba los saques de meta y retenía el balón de más en cada aproximación universitaria. Esto desató la furia de Carrasquilla, quien en más de una ocasión fue a encararlo directamente en su área chica para exigirle que apurara el juego, provocando intensos careos que el árbitro tuvo que calmar.