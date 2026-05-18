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Futbol

¿Por qué al Pumas vs Cruz Azul se le llama el “Clásico de la Obsesión”?

Pedro Vite, Pumas vs Cruz Azul | MEXSPORT
Rafael Trujillo 23:50 - 17 mayo 2026
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Los felinos y cementeros se enfrentarán en el partido por el Campeonato del Clausura 2026

La Final del Clausura 2026 de la Liga MX quedó definida y tendrá como protagonistas a Club Universidad y Cruz Azul, dos de los equipos más representativos del futbol mexicano. Además de la expectativa deportiva que genera la serie, el enfrentamiento vuelve a colocar en el centro de la conversación uno de los apodos más conocidos de esta rivalidad, el llamado “Clásico de la Obsesión”.

El nombre con el que se identifica este duelo no surgió recientemente ni exclusivamente por esta final. Su origen se remonta a la década de los años 90, periodo en el que ambos clubes comenzaron a protagonizar encuentros de alta intensidad tanto en fase regular como en Liguilla, construyendo una rivalidad que con el paso del tiempo se consolidó entre aficionados y medios de comunicación.

A diferencia de otros clásicos del futbol mexicano vinculados a rivalidades históricas o regionales, el “Clásico de la Obsesión” se relaciona principalmente con la manera en la que las aficiones de ambos equipos viven cada enfrentamiento.

Cruz Azul y Pumas en una bronca durante un partido de la Liga MX | IMAGO7

Una rivalidad que creció en las Liguillas

La intensidad del enfrentamiento entre Pumas y Cruz Azul aumentó especialmente por diversos episodios registrados en instancias decisivas del futbol mexicano. Eliminaciones directas, remontadas y partidos de alta tensión ayudaron a fortalecer la rivalidad y a posicionarla como una de las más comentadas dentro de la Liga MX.

Realmente, el término se ha utilizado en gran parte por los aficionados de Pumas quienes aseguran hay una obsesión por parte de los cementeros por vencer a los universitarios, especialmente tras las derrotas en momentos importantes.

El nombre, sin embargo, se acepta cada vez más incluso por aficionados de Cruz Azul, que han reconocido en este partido una rivalidad única y, quienes ahora consideran que Pumas es el equipo que va persiguen a su equipo.

Cruz Azul y Pumas protagonizan espectacular empate | MEXSPORT

Además de la competencia deportiva, la rivalidad entre ambos equipos también está marcada por sus distintas identidades institucionales y culturales. Aunque los dos clubes tienen presencia en la Ciudad de México, sus orígenes representan sectores diferentes dentro de la sociedad mexicana.

Cruz Azul nació ligado a la cooperativa cementera del mismo nombre, situación que históricamente lo vinculó con el ámbito industrial y obrero. Por otro lado, Pumas mantiene una identidad relacionada con la Universidad Nacional Autónoma de México, institución educativa de la que surgió y con la que conserva un fuerte sentido de pertenencia.

Agustín Palavecino y Jordan Carrillo en el partido de Cruz Azul y Pumas | IMAGO 7
Agustín Palavecino y Jordan Carrillo en el partido de Cruz Azul y Pumas | IMAGO 7

Ahora, el “Clásico de la Obsesión” volverá a tomar protagonismo con la disputa de la final del Clausura 2026, una serie que definirá al nuevo campeón de la Liga MX y que añadirá un nuevo episodio a la historia de esta rivalidad.

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