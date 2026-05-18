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Futbol

Las últimas finales de Pumas antes de buscar la octava

Jugadores de Pumas festejando el título de Liga MX | MEXSPORT
Jugadores de Pumas festejando el título de Liga MX | MEXSPORT
Estephania Carrera
Estephania Carrera 23:53 - 17 mayo 2026
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El Clausura 2026 representa la oportunidad de romper una sequía de 15 años sin título para Pumas

Estar en la antesala del título no es una rutina para los Pumas, sino una auténtica fiesta que se ha hecho esperar. A diferencia de otros equipos de la Liga MX que han normalizado su presencia en las series definitivas, el camino de los felinos en la última década ha estado marcado por la escasez y las heridas abiertas.

¿Cómo le fue a Pumas en sus últimas tres apariciones en Finales de la Liga MX?
Jugadores de Pumas, previo a la Final del Guard1anes 2020 ante León | IMAGO7

Guard1anes 2020

La última vez que Pumas disputó un partido por el campeonato de liga fue en el torneo Guardianes 2020, jugado a puerta cerrada debido a la pandemia. Aquel equipo, dirigido de emergencia por Andrés Lillini, llegó con el ánimo por los cielos tras firmar una remontada histórica e inolvidable ante Cruz Azul en las Semifinales con un 4-0 en la vuelta.

La magia no alcanzó para la Final. Tras un aguerrido empate 1-1 en la Ida celebrada en el Estadio Olímpico Universitario, los felinos cayeron 2-0 en su visita a León, viendo cómo Ignacio Ambriz y sus esmeraldas se coronaban merecidamente, dejando a la UNAM con las manos vacías.

Jugadores de Pumas durante los penaltis de la Final del A2015

Apertura 2015

Cinco años antes de la pandemia, Pumas protagonizó una de las finales más dramáticas y espectaculares en la historia de los torneos cortos contra los Tigres de la UANL. Tras una Ida de pesadilla en el Volcán donde cayeron 3-0, el equipo comandado por Guillermo Vázquez logró lo impensable en un CU abarrotado para la Vuelta.

Empató el global 3-3 en el tiempo regular y forzó los tiempos extras. Incluso después de recibir otro gol de Tigres, Pumas volvió a empatar de forma agónica (4-4 global) para mandar el partido a la tanda de penales. Lamentablemente para la causa puma, la puntería falló desde los once pasos y los de la Sultana del Norte se llevaron el trofeo a casa.

Pumas con el trofeo de campeón del Clausura 2011 | MEXSPORT
Pumas con el trofeo de campeón del Clausura 2011 | MEXSPORT

Clausura 2011

Para encontrar la última gran alegría auriazul hay que remontarse 15 años atrás, al Clausura 2011. Aquel plantel que combinaba la experiencia de figuras como Darío Verón y Dante López con la frescura de canteranos como Javier Cortés, se midió ante Monarcas Morelia.

Tras un empate 1-1 en la Ida en tierras purépechas, Ciudad Universitaria dictó sentencia en la Vuelta. Con un golazo memorable de Javier Cortés, quien burló a media defensa michoacana, Pumas se impuso 2-1 (3-2 global) para levantar su séptima y hasta ahora última estrella de liga en su historia.

De las últimas tres finales de liga disputadas, Pumas perdió dos y ganó una. El ayuno de títulos pesa en la memoria de una afición que exige volver a ver a su equipo en lo más alto del podio.

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