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Futbol

Álvaro Angulo destaca la garra de Pumas tras eliminar a Pachuca

Álvaro Angulo, jugador de Pumas, antes de un partido en el Clausura 2026 | IMAGO7
Estephania Carrera
Estephania Carrera 00:42 - 18 mayo 2026
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Álvaro Angulo externó su sentir sobre la sufrida clasificación

Luego de una intensa eliminatoria en Ciudad Universitaria, los Pumas de la UNAM lograron sellar su pase a la Final de la Liga MX tras dejar en el camino a los Tuzos del Pachuca.

Con la adrenalina a tope y el boleto finalista en las manos, Angulo fue claro al describir la identidad de esta escuadra: "Si no se sufre, no se disfruta de la misma manera", aseguró reconociendo que la serie ante los hidalguenses demandó el máximo esfuerzo físico y mental en la cancha de CU.

Álvaro Angulo en el partido entre Pachuca y Pumas de Semifinales de Ida | MEXSPORT
Álvaro Angulo en el partido entre Pachuca y Pumas de Semifinales de Ida | MEXSPORT

Corazón sobre el dolor

Durante las acciones, el futbolista sufrió un fuerte impacto que encendió las alarmas, sin embargo, no hubo dolor que lo frenara. Al ser cuestionado por su estado físico, Angulo aceptó la gravedad del golpe pero antepuso la garra del grupo, dejando claro el impacto y la motivación que el estratega ha inyectado en el plantel.

Fue un golpe muy fuerte, pero Efra nos enseñó que el corazón es más fuerte

Con la mira puesta en el campeonato y al grito de "A un solo paso", Pumas se declara listo para afrontar la última batalla por el título, cobijados por una afición que sueña con la gloria.

Álvaro Angulo festejando su doblete | MEXSPORT

El torneo de Álvaro Angulo con los Pumas ha sido, sin duda, una de las grandes historias de consistencia en el esquema de Efraín Juárez desde su llegada a mediados del año pasado.

Consolidado como el dueño absoluto de la banda izquierda, el colombiano ha aportado un equilibrio tremendo que combina solidez defensiva y una proyección al ataque vital para el sistema del equipo. Su rendimiento no solo levantó a la escuadra universitaria en momentos de alta presión, sino que también lo devolvió al radar de la Selección de Colombia.

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