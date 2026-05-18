Esteban Solari tras eliminación ante Pumas: “fuimos superiores al rival”

Pachuca quedó fuera del torneo tras una disputada serie de Semifinales ante el líder del Clausura 2026, Club Universidad. Para Esteban Solari, su equipo fue mejor que el rival a lo largo de la eliminatoria, sin embargo, no fue lo suficientemente contundente para avanzar al duelo por el título.

¿Por qué Solari considera que Pachuca fue superior a Pumas?

El entrenador de los Tuzos confesó que es un momento triste para él y sus jugadores, especialmente por el esfuerzo realizado para llegar a estas instancias, en donde dieron todo lo que tenían.

“Para nosotros es una noche muy triste. Hicimos un gran esfuerzo para pasar a la final y no lo conseguimos. Felicito a Pumas porque ha hecho las cosas muy bien y les deseo lo mejor. Nosotros nos quedamos con la sensación de que dimos todo lo que teníamos, no nos guardamos nada, fuimos a buscar el partido y, en los 180 minutos, fuimos un equipo superior al rival.

Esteban Solari, entrenador de Pachuca | IMAGO7

"El futbol es contundencia y tiene que ver con las ocasiones que generas y poder hacer los goles. Tuvimos oportunidad de hacer más goles en casa y no pudimos. Hoy también quedó claro que al final generamos cinco o seis ocasiones buenas de gol y no concretamos. No hay excusas porque no somos un equipo que pone excusas. Felicito de nuevo al rival y les deseo lo mejor en la final.

"Obviamente el equipo está golpeado, está triste, teníamos una gran ilusión, pero vamos a seguir intentándolo porque hemos logrado algo importante: generar una identidad de juego. Siempre vamos a por los partidos, de local y de visitante. El grupo se entregó al máximo y vamos a seguir intentándolo. Es un día difícil para nosotros, pero a partir de mañana vamos a empezar a pensar en el futuro”, mencionó Solari.

Esteban Solari, entrenador de Pachuca | IMAGO7

El análisis de Solari

Pachuca no fue igual de avasallador que en el encuentro de Ida, pues el obligado era Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. Sin embargo, Solari considera que después del gol de Jordan Carrillo, los del Pedregal ya no tuvieron opciones claras.

"En el análisis no coincido tanto. Pumas le costaba generar ocasiones de gol en el primer tiempo. Nosotros no tuvimos contundencia tampoco en el contragolpe. Tuvimos un contragolpe muy claro de Kennedy, que entra hasta dentro del área. Esa es una ocasión que podría haber sido clara también. Termina con un centro que pasa cerca y no lo conectan. A Pumas en el primer tiempo le conté dos ocasiones, una de Morales, otra de Morales que tira por arriba y un centro. Fue un tres a uno, si lo quieres contar en ocasiones de gol el primer tiempo.

"En el segundo tiempo, la única vez que permitimos un contragolpe de Pumas, que sabíamos que es un equipo que se repliega mucho y juega el contragolpe, la única vez que nos robaron la pelota, un error nuestro en salida, nos generaron un tiro libre. Del tiro libre vino el gol y ahí se terminaron las ocasiones de Pumas y nosotros generamos seis ocasiones más. En ocasiones quizás fueron siete a cuatro. Al fin y al cabo, muchas veces en el futbol profesional manda la contundencia. A veces le toca al otro”, expresó Solari.