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Futbol

Liga MX: Así se jugará la Final del Clausura 2026

El trofeo de campeón de la Liga MX | MEXSPORT
Aldo Martínez
Aldo Martínez 21:40 - 17 mayo 2026
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Tenemos final. Pumas se enfrentará a Cruz Azul el 21 y 24 de mayo

Finalmente, terminó la espera y tenemos final del futbol mexicano. Pumas, después de vencer a Pachuca en el Olímpico Universitario, el conjunto de Efraín Juárez se verá las caras contra Cruz Azul, que venció a las Chivas Rayadas del Guadalajara para estar en estas instancias.

Golazo de Jordan Carrillo ante Pachuca que mete a Pumas en la final | MEXSPORT
Golazo de Jordan Carrillo ante Pachuca que mete a Pumas en la final | MEXSPORT

¿Cómo será la Final?

Tras darse el resultado de la victoria de Cruz Azul sobre Chivas, ya solo falta que Pachuca y Pumas definan el segundo participante de la Final, siendo los locales los grandes ganadores y los rivales de La Máquina en la Final.

Pumas venció a Pachuca en una serie digna de Semifinales

Luego de un emocionante encuentro de Ida en la cancha del Estadio Hidalgo, Pumas y Tuzos colisionaron en la vuelta en CU para definir al rival del Cruz Azul; un gol de Jordan Carrillo fue necesario para obtener su pase a la gran Final.

Enner Valencia, Nathan Silva y Carrasquilla en el Pumas vs Pachuca de Semifinales | MEXSPORT
Enner Valencia, Nathan Silva y Carrasquilla en el Pumas vs Pachuca de Semifinales | MEXSPORT

Ambos equipos mostraron ganas, aunque el hecho de que Pachuca se fuera para atrás todo el primer tiempo afectó para no terminar de amarrar el resultado y su pase a la final. Pumas rompió la racha de los Tuzos sin recibir gol y de por fin conseguir un triunfo en la fase de la Liguilla.

Por su parte, Efraín Juárez logra que su equipo pise una final después de 6 años, y lo hará contra Cruz Azul, un rival que viene con una historia detrás con los Universitarios, por cuestiones del Olímpico Universitario y por los últimos encuentros que acabaron de forma polémica entre ellos.

Pumas, en el duelo de Ida ante Pachuca | IMAGO7

Tendremos el Clásico de la Obsesión en la gran final

El cuadro de Pumas recibirá a Cruz Azul este jueves y domingo con horarios por definir y con una sede para la Ida entre la Ciudad de los Deportes y el Cuauhtémoc. El Clásico de la Obsesión verá su mayor capítulo en toda su historia; todo apunta a ser "Película".

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