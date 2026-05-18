Liga MX: Así se jugará la Final del Clausura 2026
Finalmente, terminó la espera y tenemos final del futbol mexicano. Pumas, después de vencer a Pachuca en el Olímpico Universitario, el conjunto de Efraín Juárez se verá las caras contra Cruz Azul, que venció a las Chivas Rayadas del Guadalajara para estar en estas instancias.
¿Cómo será la Final?
Tras darse el resultado de la victoria de Cruz Azul sobre Chivas, ya solo falta que Pachuca y Pumas definan el segundo participante de la Final, siendo los locales los grandes ganadores y los rivales de La Máquina en la Final.
Pumas venció a Pachuca en una serie digna de Semifinales
Luego de un emocionante encuentro de Ida en la cancha del Estadio Hidalgo, Pumas y Tuzos colisionaron en la vuelta en CU para definir al rival del Cruz Azul; un gol de Jordan Carrillo fue necesario para obtener su pase a la gran Final.
Ambos equipos mostraron ganas, aunque el hecho de que Pachuca se fuera para atrás todo el primer tiempo afectó para no terminar de amarrar el resultado y su pase a la final. Pumas rompió la racha de los Tuzos sin recibir gol y de por fin conseguir un triunfo en la fase de la Liguilla.
Por su parte, Efraín Juárez logra que su equipo pise una final después de 6 años, y lo hará contra Cruz Azul, un rival que viene con una historia detrás con los Universitarios, por cuestiones del Olímpico Universitario y por los últimos encuentros que acabaron de forma polémica entre ellos.
Tendremos el Clásico de la Obsesión en la gran final
El cuadro de Pumas recibirá a Cruz Azul este jueves y domingo con horarios por definir y con una sede para la Ida entre la Ciudad de los Deportes y el Cuauhtémoc. El Clásico de la Obsesión verá su mayor capítulo en toda su historia; todo apunta a ser "Película".