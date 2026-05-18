¿Finales de Liga entre Pumas y Cruz Azul? Esto revelan los antecedentes
Tras vencer en Semifinales a Pachuca y Chivas, respectivamente, Pumas y Cruz Azul disputarán el título del Clausura 2026, 45 años después de la más reciente ocasión, en una Final con espíritu chilango, aunque falta por definir qué estadio elegirán los cruzazulinos para el cotejo de Ida, el Ciudad de los Deportes o el Cuauuhtémoc.
¿Cuándo fue la anterior Final entre ambos?
Ambos protagonistas, dos de los denominados 'Cuatro Grandes' del futbol mexicano no se ven en una Final, desde la temporada 1980-81. En la Ida, en el Estadio Azteca, el 6 de agosto de 1981, La Máquina tomó ventaja 1-0, con gol de Adrián Camacho, al minuto 47;
Sin embargo, en la Vuelta, en un abarrrotado Olímpico, hasta el pebetero, el 9 de agosto del mismo año, los felinos remontaron 4-1, con tantos de Hugo Sánchez (10'), quien jugó su último partido con Universidad, Tuca Ferretti (21'), Manuel Manzo (27') y Enrique López Zarza (75'), por los Cementeros descontó Rafael Toribio (40') para un global 4-2, que le dio a los del Pedregal apenas su segundo título de Liga.
El primer capítulo
Dos años antes, se registró la primera disputa por el campeonato entre ambos, en la campaña 1978-79. En la Ida,el 28 de junio de 1979 empataron sin goles en Ciudad Universitaria y para la Vuelta, el 30 de junio, Cruz Azul conquistó su séptima estrella 2-0 con pepinos del paraguayo Carlos Jara Saguier (73') y Horacio López Salgado (88').
Van por el desempate
Ahora, en este tercer capítulo histórico por el desempate de la serie que se encuentra 1-1, los auriazules buscan su octava corona y romper una sequía de 15 años, su cetro liguero más reciente fue en el Clausura 2011, cuando vencieron a Monarcas (3-2, global), en el Olímpico; mientras que la escuadra cementera acabar con un corto ayuno de cinco años, luego de vencer en el Guard1anes 2021 a Santos Laguna (2-1, global), en el Estadio Azteca y levantar la décima, de la mano de su flamante timonel, Joel Huiqui.