¡Drama en CU! Portazo en el Estadio Olímpico previo al Pumas vs Pachuca

Momentos de drama se vivieron previo a la Vuelta de Semifinales del Clausura 2026 entre Club Universidad y los Tuzos del Pachuca en Ciudad Universitaria; y es que, la seguridad del estadio reportó que algunos aficionados quisieron ingresar sin boleto.

El acceso D fue el punto de la situación en donde de inmediato su sumaron más elementos policiacos para evitar que creciera la tensión; sin mango, al final la puerta se tuvo que cerrar y dar paso al siguiente acceso.

Increíble mosaico de Pumas ante Pachuca | IMAGO 7

Una Vuelta de Semifinal tensa

Tras la derrota de 1-0 en la Ida de Semifinales ante Pachuca, Efraín Juárez volvió a su alineación habitual para la Vuelta en el Estadio Olímpico Universitario, en la que la victoria era obligatoria para obtener el pase al duelo por el título.

Efraín Juárez Juárez echó toda la’ carne al asador’; Robert Morales y Juninho volvieron a estar juntos en el once inicial, luego de que en la Ida, el artillero paraguayo se quedó solo durante gran parte del encuentro. El brasileño entró en los últimos minutos y provocó caos, como la expulsión de Eduardo Bauermann.

Pumas, en el duelo de Ida ante Pachuca | IMAGO7

Además, Uriel Antuna también partió de inicio y la línea defensiva con Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo se alinearon, después de que Pablo Bennevendo fue el titular en la Ida, con una actuación que dejó dudas especialmente en su labor para frenar el ataque rival.

Efraín Juárez salió con una planeación de aguantar el resultado y resolver en el Estadio Olímpico Universitario. A pesar de que el resultado fue en contra, la estrategia no salió del todo mal al no ser un un margen tan negativo.

Golazo de Jordan Carrillo ante Pachuca que mete a Pumas en la final | MEXSPORT

¿Cómo fue el gol de Jordan Carrillo?

Tras un primer tiempo de pocas acciones en ambas porterías sería hasta la parte complementaria y a balón parado cuando los locales aprovecharía la pegada de Jordan Carillo, quien mandó un tiro libre exquisito y la dejó en el fondo de las redes.