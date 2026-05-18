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Futbol

¡Con todo por el pase a la Final! Este es el once inicial de Pumas ante Pachuca

Pumas, en el duelo de Ida ante Pachuca | IMAGO7
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 18:44 - 17 mayo 2026
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Efraín Juárez modificó su alineación para la Semifinal de Vuelta

Tras la derrota de 1-0 en la Ida de Semifinales ante Pachuca, Efraín Juárez volvió a su alineación habitual para la Vuelta en el Estadio Olímpico Universitario, en la que la victoria es obligatoria para obtener el pase al duelo por el título. 

¿Cuál es la alineación de Pumas ante Pachuca en la Vuelta de Semifinales?

Robert Morales y Juninho vuelven a estar juntos en el once inicial, luego de que en la Ida, el artillero paraguayo se quedó solo durante gran parte del encuentro. El brasileño entró en los últimos minutos y provocó caos, como la expulsión de Eduardo Bauermann

Robert Morales y Juninho, jugadores de Pumas | IMAGO7

Además, Uriel Antuna va como titular y la línea defensiva con Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte y Álvaro Angulo regresa, después de que Pablo Bennevendo fue el titular en la Ida, con una actuación que dejó dudas especialmente en su labor para frenar el ataque rival. 

Con esta alineación, Pumas manda el mensaje claro de que sabe que la obligación está de su lado. Con el empate en el marcador global, Universidad Nacional se queda con la clasificación a la Gran Final ante Cruz Azul.

Efraín Juárez dando indicaciones en el Pumas contra América | MEXSPORT

Así es la alineación de Pumas 

Efraín Juárez salió con una planeación de aguantar el resultado y resolver en el Estadio Olímpico Universitario. A pesar de que el resultado fue en contra, la estrategia no salió del todo mal al no ser un margen tan negativo.

  • ⁠Portero: Keylor Navas 

  • Defensa: Rodrigo López, Nathan Silva, Rubén Duarte, Álvaro Angulo 

  • Mediocampo: Pedro Vite, Adalberto Carrasquilla, Uriel Antuna, Jordan Carrillo

  • Delantera: Robert Morales, Juninho

Keylor Navas, portero de Pumas | MEXSPORT
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