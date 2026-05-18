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Futbol

Jesús Corona celebra junto a su hijo el título de Xolos de Tijuana Sub 19

Jesús Corona y su hijo l X:Xolismo_333
Ramiro Pérez Vásquez 18:55 - 17 mayo 2026
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El exarquero mexicano mostró su felicidad en redes sociales

Los Xolos de Tijuana Sub 19, dirigido por Luis Michel, se consagraron como campeones del Clausura 2026, donde resalta el hijo de José de Jesús Corona y quien celebró a través de redes sociales ese momento especial.

¿Cómo festejó Jesús Corona?

“Que orgullo verte campeón y jugando de esta forma, te amo hijo, estoy muy feliz y orgulloso. Daleeeee Campeoooooón. Gracias Dios y a ti madrecita que nunca lo soltaste”, destacó con fotografías el exportero en sus historias de instagram.

Tijuana Sub 19 es campeón l IMAGO7

Tijuana es campeón en la Sub 19

Las fuerzas básicas de Club Tijuana continúan dando frutos y esta vez lo hicieron con un campeonato inolvidable. Los Xolos Sub 19 se proclamaron campeones tras imponerse con autoridad por marcador global de 4-1 sobre Club Santos Laguna, consolidando así un torneo brillante para la escuadra fronteriza.

El partido de Vuelta se disputó en el Estadio Corona, donde Santos intentó reaccionar frente a su gente luego de llegar con desventaja en el marcador global. Sin embargo, el conjunto tijuanense mostró orden, inteligencia y personalidad para manejar el encuentro en territorio lagunero.

Tijuana celebra el gol ante Santos Laguna l IMAGO7

Durante gran parte del compromiso, Santos buscó acercarse en el marcador con intensidad ofensiva, tratando de presionar desde los primeros minutos. A pesar de ello, la defensa de Xolos resistió cada intento y logró mantener la calma en uno de los escenarios más complicados para cualquier categoría juvenil.

El encuentro se mantuvo cerrado y con mucha tensión, pues la mínima diferencia mantenía con vida al cuadro santista. Sin embargo, Tijuana supo esperar el momento adecuado para golpear y terminó encontrando el espacio ideal mediante un rápido contragolpe que terminó cambiando por completo la historia de la final.

El gol definitorio 

Fue entonces cuando apareció Diego Sánchez, quien desde los once pasos mostró sangre fría para definir y sentenciar el campeonato. El atacante no perdonó desde el punto penal y firmó el tanto que selló el 4-1 definitivo en el marcador global, desatando la celebración de los fronterizos.

Tijuana de Luis Michel l IMAGO7

La anotación terminó por apagar cualquier esperanza de remontada para Santos Laguna y confirmó la superioridad que Xolos mostró a lo largo de la serie. El equipo tijuanense destacó por su equilibrio colectivo, capacidad ofensiva y fortaleza mental en momentos decisivos.

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