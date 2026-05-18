Villacampa dedica título del América Femenil a su padre: “Estaba echando porras desde allá”

América Femenil conquistó el título del Clausura 2026 ante Rayadas de Monterrey, pero para Ángel Villacampa el campeonato tuvo un significado mucho más profundo. El entrenador español dedicó la tercera estrella azulcrema a su padre, quien falleció recientemente.

Tras vencer a Monterrey Femenil con marcador global de 3-1 en la Final, Villacampa no pudo ocultar la emoción al recordar a su padre durante los festejos.

Está claro que todo va para mi padre; hace muy poco que lo perdí

Lo convertimos en un americanista más; él estaba echando las porras desde allá lejos y sabía que era un motivo más para conseguirlo

Jugadoras de América en celebración ante Rayadas en la Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Villacampa reconoce exigencia del América

A pesar de conseguir un nuevo campeonato para la institución, el técnico dejó claro que en el América siempre existe la obligación de ir por más títulos y mantener la exigencia al máximo nivel.

Esto es el Club América: cuatro años, dos títulos; en cualquier otro sitio sería muy bueno, aquí queremos más

El entrenador también reconoció el esfuerzo de sus futbolistas, quienes atravesaron momentos complicados en el proceso antes de volver a levantar un trofeo.

Ya tocaba. Sé cómo se sentían las jugadoras y también sabía que estaban preparadas. A veces se pierde la fe, pero estaba claro que iba a llegar

Jugadoras de América en celebración en la obtención del título del Clausura 2026 | MEXSPORT

El futuro de Villacampa sigue sin definirse

Aunque el título parecía abrir la puerta a una renovación inmediata, Villacampa evitó confirmar su continuidad con el conjunto azulcrema y prefirió enfocarse en el siguiente reto internacional.

Las Águilas disputarán próximamente el Final Four de la Concacaf W, donde enfrentarán al NJ/NY Gotham FC.

El miércoles vamos a jugar otra vez. Este club va a seguir ganando títulos con Ángel o sin Villacampa, porque lo importante es el club y las jugadoras

América en la celebración del título de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

La afición americanista respondió en la Final

El estratega español también destacó la presencia de más de 26 mil aficionados en el Estadio Ciudad de los Deportes, asegurando que el apoyo de la afición será fundamental para mantener al equipo en lo más alto.

Ahora nos toca trabajar para no perder este apoyo, porque la afición es un número 12 muy fuerte