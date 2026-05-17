“Esto termina aquí”: Sandra Paños se despide del América tras salir campeona

América Femenil volvió a tocar la gloria en el Estadio Ciudad de los Deportes, luego de imponerse 3-1 en el marcador global al Monterrey y conquistar el Clausura 2026. Con ello, las Águilas rompieron una sequía de tres años sin título y dejaron atrás una etapa marcada por cinco finales perdidas.

Tras conseguir la tercera corona, Sandra Paños habló sobre su futuro y dejó entrever que su etapa con América habría llegado a su fin, luego de casi dos años defendiendo el arco azulcrema y convirtiéndose en una de las referentes del equipo.

Sandra Paños | X:sandra_panos1

¿Qué dijo Sandra Paños?

“Esto termina aquí. Estoy muy feliz de cerrar de esta manera. Al América le auguro muchos éxitos en el futuro y lo viviré como una americanista más”, comentó la arquera española.

Sandra Paños, arquera del América Femenil vivió la experiencia de la Lucha Libre mexicana | IMAGO7

Paños también aprovechó el momento para agradecer el respaldo de Emilio Azcárraga, quien estuvo presente durante la Final y celebró junto al equipo el campeonato conseguido en casa.

“Agradecerle la apuesta que hace por el futbol femenil. Siempre ha estado apoyándonos y esperando que esto se diera. También va dedicado para él y para toda la gente que ha estado detrás del proyecto”, señaló la guardameta.

América en la celebración del título de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

Paños dedicó su título

Finalmente, la exjugadora del Barcelona recordó a varias futbolistas que formaron parte del proceso y que no pudieron levantar el campeonato con el equipo, dedicándoles también el título conseguido ante Monterrey.

“Esto es de todas las jugadoras que estuvieron peleando finales con este club, de las que ya no están y se fueron a otros equipos. Va por todas esas compañeras que lucharon torneo tras torneo para que hoy el América volviera a ser campeón”, agregó.