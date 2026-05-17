¡Lloran en La Rambla y en Varsovia! Así fue la despedida de Robert Lewandowski del Barcelona

El futbol se ha construido a base de mitos y leyendas, y uno de los más recientes se originó en Varsovia; se elevó en Rin-Ruhr y Baviera; se terminó de consagrar en Cataluña. Lo anterior es muy poco para describir a Robert Lewandowski, quien se despidió del Camp Nou después de que se confirmase su salida del Barcelona.

Tras la victoria del conjunto blaugrana sobre el Real Betis en LaLiga, el recinto de Les Corts se rindió ante el Bombardero Polaco y, con una ovación digna de leyenda, le dio un último adiós al ariete oriundo de Varsovia.

Robert Lewandowski, leyenda blaugrana | AP

Al minuto 84, Hansi Flick decidió sustituir a Lewandowski, que a diferencia del frío de su lugar de nacimiento, mostró mucha calidez y sentimentalismo a la hora de salir de cambio. Tras el silbatazo final, el ariete dio un sentido discurso a toda la afición del Barça.

"Para mí, es un día muy emocionante y difícil. Cuando llegué a Barcelona, sabía que este club era grande, pero vuestro apoyo ha sido increíble. Desde el primer momento, me he sentido como en casa. Nunca olvidaré cuando habéis coreado mi nombre. Gracias a mis compañeros, entrenadores y trabajadores del club. Ha sido un honor jugar en el Barça. Hemos vivido grandes momentos en estos cuatro años. Me siento muy orgulloso de todo lo que hemos hecho. Hoy, me despido del estadio, pero siempre llevaré al Barça en mi corazón. Visca el Barça y visca Catalunya", agregó.

El último adiós de Robert Lewandowski a la afición culer 🎤🥹 pic.twitter.com/CJ3yVrcL3z — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 17, 2026

Los números de Lewandowski en Barcelona

Robert Lewandowski disputó 192 partidos con el Barcelona desde su llegada al club. Durante ese periodo, el delantero polaco acumuló 119 goles y 24 asistencias con la camiseta blaugrana, consolidándose como uno de los referentes ofensivos del equipo en competencias nacionales e internacionales.

LaLiga es el torneo donde más actividad tuvo con el Barcelona, con 69 anotaciones y varias temporadas superando la barrera de los 20 goles. Además, Lewandowski también participó en Champions League, Copa del Rey y Supercopa de España con el conjunto catalán, manteniendo regularidad tanto en anotaciones como en minutos disputados desde su incorporación procedente del Bayern Múnich.

¿Cuál será su destino?

Pese a que no hay nada oficial de momento y su edad ya es un factor a considerar, Robert Lewandowski apunta a varios equipos. Los destinos favoritos son Arabia Saudita y Estados Unidos, sin embargo, con información de ESPN, el polaco también interesa en Italia.