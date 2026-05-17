“Este triunfo me sabe a gloria”: Karen Luna tras coronarse con América Femenil

América Femenil volvió a la cima de la Liga MX Femenil tras conquistar el Clausura 2026, luego de imponerse 3-1 en el marcador global a Rayadas. Con este campeonato, las azulcremas consiguieron su tercera corona y dejaron atrás una racha de cuatro finales perdidas desde su último título.

Una de las futbolistas que más disfrutó el campeonato fue Karen Luna. La defensora azulcrema habló sobre el significado que tiene este torneo después de atravesar uno de los momentos más complicados de su carrera, luego de sufrir una ruptura de ligamentos que la mantuvo alejada de las canchas durante casi un año.

Karen Luna l IMAGO7

¿Qué dijo Karen Luna?

“Vengo de un año muy complicado, con mayor razón esto me sabe a gloria; la voy a valorar muchísimo más. La lesión me enseñó a valorar muchas cosas que a veces no les daba el valor necesario”, comentó Luna.

La futbolista también dedicó el campeonato a la afición americanista, que la respaldó durante todo su proceso de recuperación, además de recordar a Kiana Palacios y Nicky Hernández, jugadoras que dejaron el club este torneo y que formaron parte del camino del equipo.

“A la afición, que nunca nos abandonó; estuve un año fuera y siempre me sentí apoyada. También a Kiana y Nicky, que fueron parte de esto. Me hubiera encantado que estuvieran aquí y a todas las personas que fueron parte de esto”, señaló la defensora azulcrema.

Karen Luna con el América Femenil l IMAGO7

Pese a los festejos por el campeonato, Luna dejó claro que América ya piensa en el siguiente reto: el Final Four de la Concachampions W, torneo que disputarán del 20 al 23 de mayo en Pachuca.

“Ahorita toca disfrutar un ratito y a partir de mañana pensar en la Conca; obviamente queremos ir por ella, aunque sabemos que son rivales complicados”, agregó.

Jugadoras de América en celebración ante Rayadas en la Final del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

“Este triunfo va para mi padre”: Ángel Villacampa

Por su parte, Ángel Villacampa fue otro de los grandes protagonistas, debido a que el técnico español finalmente consiguió levantar un nuevo título con América después de varios torneos quedándose cerca del campeonato y tras múltiples críticas durante su proceso al frente del equipo.

El estratega español dedicó el triunfo a su padre, quien falleció recientemente y a quien aseguró convirtió en un aficionado más de las Águilas.

“Todo va para mi padre; hace muy poco que lo perdí. Lo convertí en un hincha más del América, él me está apoyando desde allá y sabía que era un motivo más para conseguirlo”, comentó Villacampa.

Ángel Villacampa | MEXSPORT

Finalmente, el técnico habló sobre el desahogo que representó este campeonato para el grupo, luego de una serie de finales perdidas.