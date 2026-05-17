Emilio Azcárraga festeja título de América en Liga MX Femenil

América Femenil conquistó el título del Clausura 2026 tras vencer 3-0 a Rayadas de Monterrey en el Estadio Ciudad de los Deportes. El equipo dirigido por Ángel Villacampa remontó la desventaja de la Ida y levantó el tercer campeonato de su historia frente a su afición. Durante los festejos, una de las imágenes más comentadas fue la presencia de Emilio Azcárraga celebrando junto a su esposa desde las tribunas.

El dueño de las Águilas apareció sonriente tras el silbatazo final y acompañó los festejos del plantel azulcrema luego de la remontada. Las cámaras captaron el momento en el que Azcárraga abrazó a su esposa mientras el estadio celebraba el campeonato conseguido por América Femenil ante Monterrey.

Emilio Azcárraga, dueño del América | IMAGO7

El encuentro comenzó con intensidad por parte del conjunto local. Apenas al minuto 7, Montserrat Saldívar había logrado marcar de cabeza, aunque la jugada fue invalidada por una falta previa de Geyse Da Silva. Pese a la anulación, América mantuvo la presión ofensiva y buscó constantemente la portería defendida por Paola Manrique.

La recompensa llegó antes del descanso. Irene Guerrero apareció al minuto 43 para marcar el gol que empató el marcador global y aumentó el impulso de las azulcremas rumbo a la remontada. El tanto desató la reacción de la afición en el Estadio Ciudad de los Deportes.

El patrón y se esposa festejando el título del América.

como siempre los patrones al pendiente del equipo de sus amorespic.twitter.com/esUCBFhByK — 🦅🏆 El HINCHA 🏆🦅⚽ (@El_Hincha12) May 17, 2026

Emilio Azcárraga celebra el título de América Femenil

Durante la segunda mitad, América mantuvo la intensidad y aprovechó los errores defensivos de Rayadas. La presión alta del conjunto capitalino provocó una equivocación en la salida regiomontana y Geyse Da Silva empujó el balón al fondo para colocar el 2-0 en el partido y darle ventaja a las Águilas en el global.

Las imágenes de Emilio Azcárraga continuaron circulando durante el encuentro mientras el América se acercaba al campeonato. El empresario siguió el partido desde uno de los palcos y celebró cada anotación junto a los aficionados presentes en el inmueble capitalino.

América Femenil | IMAGO7

América Femenil remonta y conquista el Clausura 2026

El tercer gol llegó al minuto 80 después de otra acción revisada por el VAR. Una falta dentro del área derivó en penalti para las locales y Scarlett Camberos fue la encargada de convertir el disparo desde los once pasos para sentenciar la Final ante Rayadas de Monterrey.