¡Oficial! La FIFA amarra histórico acuerdo de transmisión para el Mundial 2026 en mercado estratégico

A un mes para que comience formalmente la Copa del Mundo 2026, la FIFA concretó de manera oficial un acuerdo estratégico con la empresa estatal China Media Group (CMG) para la transmisión y la distribución de la señal del torneo en el territorio de la República Popular de China.

Con este movimiento, el campeonato mundial, que se celebrará de forma conjunta en Estados Unidos, Canadá y México, contará con una ventana de difusión garantizada para millones de aficionados en el continente asiático.

El convenio definitivo, fue firmado el pasado viernes por ambas organizaciones, otorga a la cadena CMG los derechos exclusivos tanto de transmisión directa como de sublicencia para la próxima Copa del Mundo de la categoría masculina. Asimismo, las cláusulas establecidas en el documento extienden esta exclusividad para la edición mundialista programada para el año 2030.

El paquete de derechos de transmisión acordado no se limita al torneo varonil, sino que también integra de manera explícita las Copas del Mundo Femeninas de la FIFA que habrán de disputarse en los años 2027 y 2031. La cobertura autorizada comprende las emisiones a través de la televisión abierta tradicional, las plataformas de televisión de pago, los servicios de distribución por internet y dispositivos móviles.

Copa del Mundo en un evento de la FIFA | AP

Alianza histórica y posicionamiento en el mercado asiático

Mattias Grafström, actual secretario general de la FIFA, manifestó la postura institucional respecto a la resolución favorable de este convenio. "Es un verdadero placer haber llegado a un acuerdo con CMG", declaró el funcionario, quien enfatizó que "el mercado chino es importantísimo para la comunidad futbolística mundial".

A pesar de que el balompié no figura estadísticamente como la disciplina deportiva con mayor popularidad en la nación asiática —el cual es superado en índices de audiencia y práctica por deportes como el tenis de mesa, el baloncesto y el bádminton—, el fútbol registra una base de seguidores que alcanza los 200 millones de personas.

Gianni Infantino en un evento de la Copa del Mundo 2026 | AP

Esta cifra fue recabada y presentada a través de los datos internos recopilados por la propia cadena de televisión del Estado chino. Esta audiencia potencial representa un mercado de carácter estratégico para la administración de la FIFA, la cual es presidida en la actualidad por Gianni Infantino, quien quiere vincular los torneos oficiales con audiencias más jóvenes a escala global.

¿Cómo fue la negociación de la FIFA con China?

El proceso de negociación entre las partes involucradas presentó complejidades severas antes de llegar a la firma final. El componente económico se estableció como el principal obstáculo a superar durante las reuniones, aunque al final lograron un acuerdo favorable para las partes involucradas.

Las cifras monetarias exactas del contrato definitivo no han sido reveladas por ninguna de las dos instituciones, el medio de comunicación local de origen chino, The Paper, reportó que el costo de adquisición de los derechos de transmisión para el torneo masculino se situó cerca de los 60 millones de dólares.

En las etapas iniciales del diálogo, las pretensiones económicas de la FIFA se ubicaban en un rango estimado entre los 250 y los 300 millones de dólares, mientras que la postura financiera inicial manifestada por CMG no rebasaba el límite de los 80 millones de dólares.

Adicionalmente, según los reportes, existieron factores de orden deportivo y logístico que influyeron directamente en el desarrollo de las pláticas bilaterales. La ausencia en la lista de clasificados para la justa mundialista por parte de la Selección de China, dirigida por Jiayi Shao, significó una reducción notable en el interés del público local.

Gianni Infantino en un evento de la Copa del Mundo 2026 | AP

A este panorama se sumó la problemática derivada de la diferencia de husos horarios entre la región de Norteamérica y el continente asiático, ya que la gran mayoría de los compromisos deportivos serán durante la madrugada en territorio chino.

Por último, las autoridades regulatorias y de radiodifusión del país asiático manifestaron reservas respecto al atractivo de diversos encuentros incluidos dentro del nuevo formato de competencia, el cual contempla un calendario ampliado a 104 partidos en total.

Posterior a la conclusión de estas conversaciones, el organismo rector del fútbol internacional consiguió incorporar formalmente a China dentro de su red de distribución global, la cual quedó sumada a un listado compuesto por más de 175 territorios con derechos de transmisión asignados.