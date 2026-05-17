¡Tensión en la Mannschaft! Bayern Munich revela lesión de Neuer en el cierre de temporada

Las malas noticias sacuden a Alemania que hace unos cuantos días veía como Gnabry será baja para la Copa del Mundo 2026; ahora las alarmas se han encendido con la lesión que ha presentado Manuel Neuer durante el último jeugo de temporada con el Bayern Munich.

A través de redes sociales, el conjunto Bávaro reveló que tiene el arquero tras salir de cambio en el juego ante el Colonia: “Manuel Neuer debe reducir su actividad por el momento debido a problemas musculares en la pantorrilla izquierda. Así lo determinó un examen realizado por el departamento médico del FC Bayern”.

Hasta el momento no se sabe un tiempo estimado, de manera oficial, el cual tendrá que estar en recuperación; sin embargo, la tensión se encuentra ahí en espera de su evolución, aunque seguramente estará listo para el Mundial 2026.

Manuel Neuer en el Bayern l AP

Cabe mencionar que, Neuer mantendrá su posición como portero principal del Bayern Múnich hasta el verano de 2027, tras llegar a un acuerdo con el equipo de la Bundesliga, el cual incluía una reducción de su sueldo, según diferentes medios.

¿Neuer titular en el Mundial 2026?

Pese a que anunció su retiro de la Selección en 2024, el portero del Bayern Munich es el favorito bajo los tres palos; Alemania lanzó su prelista en la que destacó el nombre de Manuel Neuer para ser parte del equipo, en espera de la definitiva.

De acuerdo con medios alemanes, el cuerpo técnico liderado por Julian Nagelsmann tomó la decisión de poner al arquero del Gigante de Baviera como titular en el Mundial de 2026. "A menos que ocurra algo extraordinario y, siempre que la lesión de pantorrilla no tenga consecuencias graves, Neuer regresará a la Selección Alemana para el próximo Mundial", comentó Florian Plettenberg, periodista alemán.

Manuel Neuer, Campeón del Mundo en 2014 | MEXSPORT

Histórico de Alemania en la época reciente

Manuel Neuer se convirtió en un símbolo absoluto del balompié alemán. El arquero comenzó su aventura mundialista en 2010; en 2014 ganó la Copa del Mundo y tuvo más participaciones en 2018 y 2022 dejando en segundo plano a otro gran arquero como Ter Stegen.

Manuel Neuer | AP