Real Madrid derrota a Sevilla con solitario gol de Vinícius Júnior

El Real Madrid derrotó 0-1 al Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en un partido correspondiente a la recta final de LaLiga. El conjunto visitante encontró la diferencia en la primera mitad gracias a un gol de Vinícius Júnior y sostuvo la ventaja con intervenciones importantes de Thibaut Courtois. El conjunto local llegaba al encuentro con presión por la lucha por la permanencia y comenzó con intensidad ante su afición.

El equipo andaluz tuvo las primeras ocasiones del partido. Oso intentó desde fuera del área y después obligó a Courtois a realizar una atajada destacada. Maupay también apareció con una oportunidad clara, aunque su disparo terminó sin complicar al arquero belga. Durante los primeros minutos, Sevilla mostró mayor iniciativa ofensiva y buscó recuperar rápido el balón.

Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid | AP

Con el paso del tiempo, Real Madrid comenzó a controlar la posesión y redujo el ritmo del encuentro. La jugada del único gol llegó tras un balón lateral en el que Kylian Mbappé disputó la pelota con Carmona antes de asistir a Vinícius. El brasileño definió con un disparo colocado junto al poste para abrir el marcador en Nervión.

La acción generó reclamos de los jugadores y aficionados sevillistas debido a un contacto previo entre Mbappé y Carmona. El árbitro Sánchez Martínez validó la anotación y el juego continuó sin revisión adicional. Después del gol, Sevilla perdió precisión en la salida y tuvo más dificultades para acercarse al área rival.

Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid | AP

Real Madrid controla el partido en Nervión

El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa administró la ventaja a partir del manejo del balón y la circulación en mediocampo. Jude Bellingham tuvo participación constante en la recuperación y distribución, mientras Thiago Pitarch ofreció movilidad para facilitar la salida del equipo visitante. Sevilla intentó mantener presión alta, pero encontró espacios reducidos para generar peligro.

Mbappé volvió a aparecer antes del descanso con una acción individual desde el costado derecho que terminó apenas desviada. Vinícius también participó en varias jugadas ofensivas, aunque el partido se volvió más disputado en la mitad de la cancha. El primer tiempo terminó con ventaja madridista y con reclamos desde la grada local por algunas decisiones arbitrales.

Kylian Mbappé, jugador del Real Madrid | AP

Courtois evita el empate del Sevilla

En la segunda mitad, Sevilla adelantó líneas y realizó modificaciones ofensivas para buscar el empate. Ejuke desbordó por derecha en una de las acciones más peligrosas del complemento, pero Huijsen logró cortar el avance. Minutos después, Alexis tuvo una oportunidad dentro del área tras una jugada por izquierda, aunque no logró conectar el balón frente al arco.