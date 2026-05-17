Real Madrid derrota a Sevilla con solitario gol de Vinícius Júnior
El Real Madrid derrotó 0-1 al Sevilla en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en un partido correspondiente a la recta final de LaLiga. El conjunto visitante encontró la diferencia en la primera mitad gracias a un gol de Vinícius Júnior y sostuvo la ventaja con intervenciones importantes de Thibaut Courtois. El conjunto local llegaba al encuentro con presión por la lucha por la permanencia y comenzó con intensidad ante su afición.
El equipo andaluz tuvo las primeras ocasiones del partido. Oso intentó desde fuera del área y después obligó a Courtois a realizar una atajada destacada. Maupay también apareció con una oportunidad clara, aunque su disparo terminó sin complicar al arquero belga. Durante los primeros minutos, Sevilla mostró mayor iniciativa ofensiva y buscó recuperar rápido el balón.
Con el paso del tiempo, Real Madrid comenzó a controlar la posesión y redujo el ritmo del encuentro. La jugada del único gol llegó tras un balón lateral en el que Kylian Mbappé disputó la pelota con Carmona antes de asistir a Vinícius. El brasileño definió con un disparo colocado junto al poste para abrir el marcador en Nervión.
La acción generó reclamos de los jugadores y aficionados sevillistas debido a un contacto previo entre Mbappé y Carmona. El árbitro Sánchez Martínez validó la anotación y el juego continuó sin revisión adicional. Después del gol, Sevilla perdió precisión en la salida y tuvo más dificultades para acercarse al área rival.
Real Madrid controla el partido en Nervión
El conjunto dirigido por Álvaro Arbeloa administró la ventaja a partir del manejo del balón y la circulación en mediocampo. Jude Bellingham tuvo participación constante en la recuperación y distribución, mientras Thiago Pitarch ofreció movilidad para facilitar la salida del equipo visitante. Sevilla intentó mantener presión alta, pero encontró espacios reducidos para generar peligro.
Mbappé volvió a aparecer antes del descanso con una acción individual desde el costado derecho que terminó apenas desviada. Vinícius también participó en varias jugadas ofensivas, aunque el partido se volvió más disputado en la mitad de la cancha. El primer tiempo terminó con ventaja madridista y con reclamos desde la grada local por algunas decisiones arbitrales.
Courtois evita el empate del Sevilla
En la segunda mitad, Sevilla adelantó líneas y realizó modificaciones ofensivas para buscar el empate. Ejuke desbordó por derecha en una de las acciones más peligrosas del complemento, pero Huijsen logró cortar el avance. Minutos después, Alexis tuvo una oportunidad dentro del área tras una jugada por izquierda, aunque no logró conectar el balón frente al arco.
El cierre del encuentro dejó opciones para ambos equipos. Mbappé lideró un contragolpe que fue frenado por Kike Salas antes del remate final, mientras Akor Adams quedó frente a Courtois en otra llegada sevillista. El arquero belga respondió nuevamente para asegurar la victoria del Real Madrid, que se llevó los tres puntos de su visita al Sánchez-Pizjuán.