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Futbol

Encrucijada celeste: Cruz Azul analiza en qué estadio jugará la Gran Final del Clausura 2026

Estadio Ciudad de los Deportes y Estadio Cuauhtémoc | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 14:16 - 17 mayo 2026
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La Máquina tendrá que elegir entre el Estadio Cuauhtémoc y el Ciudad de los Deportes

Cruz Azul derrotó a Chivas en las Semifinales del Clausura 2026 y logró su pase a la Gran Final del balompié nacional. El equipo dirigido por Joel Huiqui se convirtió en el primer finalista de la Liga MX, sin embargo, La Máquina tendrá que elegir en qué recinto jugará la definición por el título.

De acuerdo con Carlos Ponce de León, director general de RÉCORD, el Estadio Cuauhtémoc es la primera opción del cuadro celeste para su partido de local en la Gran Final; dicho recinto fue en el que jugaron gran parte del Clausura 2026.

Estadio Cuauhtémoc | IMAGO7

Sin embargo, la directiva de La Máquina también analiza trasladar su juego como local de la Final en la capital del país, para ser más exactos, en el Estadio Ciudad de los Deportes. Cruz Azul dejó el Coloso de la Colonia Nochebuena en 2024, para convertirse en un equipo errante.

La dirigencia celeste aún no ha tomado una decisión al respecto, sin embargo, deberán presentar cualquiera de las dos opciones a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) el próximo lunes 18 de mayo.

Estadio Ciudad de los Deportes | IMAGO7

¿Contra quién jugará la Final Cruz Azul?

Además de presentar en qué estadio buscarán jugar la Gran Final del Clausura 2026, Cruz Azul deberá esperar al duelo entre Pumas y Pachuca para conocer si recibirá el juego de Ida o el de Vuelta.

En caso de una victoria de los universitarios, La Máquina jugaría a media semana de local; mientras que la clasificación de los Tuzos le daría cerrar el torneo en casa. Cruz Azul buscará romper con una racha de cinco años sin título de Liga MX.

Cruz Azul, en el Estadio Jalisco | MEXSPORT
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