América Femenil rompe el maleficio del Ciudad de los Deportes y se lleva el título de Liga MX como local

¡Terminó la maldición en la Colonia Nochebuena! América Femenil no solamente rompió con su maleficio interno, sino que también logró ser el primer equipo que levanta un título de Liga MX como local en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Equipos como Cruz Azul, Atlante y América, de la rama varonil, jugaron varios torneos como local en el inmueble de la Colonia Nochebuena, sin embargo, ninguno logró levantar nunca un título de Primera División como local ahí.

América Femenil, en el Estadio Ciudad de los Deportes | IMAGO7

Atlante ganó, pero no en la máxima categoría local

Los Potros de Hierro lograron levantar dos títulos como local en el Estadio Ciudad de los Deportes, sin embargo, ninguno fue de Liga MX. El primero fue de la Liga de Campeones de la Concacaf de 1983, cuando el conjunto azulgrana derrotó al Robinhood con un global de 6-1.

El segundo título que el Atlante logró levantar en dicho recinto fue el del Apertura 2021 de la Liga de Expansión -o Segunda División-. Los Potros de Hierro derrotaron al Tampico Madero con un marcador global de 3-0, siendo el Estadio Ciudad de los Deportes donde se jugó el partido de Vuelta.

Atlante, en el Estadio Ciudad de los Deportes | IMAGO7

¿Cuáles son las Finales más recordadas en el Ciudad de los Deportes?

En el inmueble de la Ciudad de México, se han jugado varias finales de Primera División, aunque muy pocas son del juego de Vuelta. Entre las más recordadas hay dos del Cruz Azul y una más de las Águilas femeniles.

La primera Final de Vuelta para un club de Primera División en el Estadio Ciudad de los Deportes fue en el Invierno 1999. Cruz Azul disputó dicho encuentro ante Pachuca después de un empate en el Estadio Hidalgo; un gol del delantero Alejandro 'Hueso' Glaría le dio su primer título a los Tuzos en el entonces Estadio Azul.

Después de esa derrota de Cruz Azul, el conjunto cementero volvió a caer como local en el Apertura 2009, ante los Rayados de Monterrey. El América Femenil tampoco estuvo exento de la derrota, pues perdieron la Final del Clausura 2025 ante Pachuca en ese mismo recinto.