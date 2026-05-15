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Futbol

​“Tenemos 100 por ciento de fe”: Villacampa confía en remontada de América ante Rayadas

Ángel Villacampa durante un partido de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Ángel Villacampa durante un partido de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Ricardo Olivares 00:50 - 15 mayo 2026
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El conjunto azulcrema cayó 1-0 ante Rayadas en el partido de ida disputado en el Estadio Monterrey, por lo que ahora las dirigidas por Ángel Villacampa tendrán que remar contracorriente en la vuelta para buscar el campeonato.

Tras el encuentro, el director técnico de América Femenil reconoció las dificultades que encontró su equipo para generar peligro ofensivo ante la intensidad defensiva de las regiomontanas, aunque también destacó que todavía quedan 90 minutos por disputarse en la serie.

“Lo más inmediato es que, ante esa línea defensiva, hoy Monterrey han estado muy agresivas todas, si nos desquiciamos y no somos capaces de encontrar soluciones a través del balón, del futbol y de la movilidad, y entramos en ese juego de chocar de frente, se vuelve difícil producir ofensivamente lo que normalmente generamos.”

Sam Simental y Scarlett Camberos en la Final de ida entre Rayadas y América en la Liga MX Femenil | MEXSPORT
Sam Simental y Scarlett Camberos en la Final de ida entre Rayadas y América en la Liga MX Femenil | MEXSPORT

El estratega español señaló que la eliminatoria sigue abierta y aseguró que el América ha mostrado madurez a lo largo del torneo para responder en momentos complicados, por lo que confía plenamente en la capacidad de reacción de sus jugadoras para el duelo definitivo.

“Sigo pensando lo mismo: el segundo partido es consecuencia de lo que pasa en el primero. En eso el equipo ha madurado mucho. Ahora es momento de demostrarlo. Nos quedan 90 minutos, hay cosas por mejorar, pero yo creo en el equipo.”

Villacampa también habló sobre el manejo emocional de cara al partido de vuelta, destacando que la clave estará en mantener el orden táctico, encontrar mejores circuitos ofensivos y recuperar físicamente al plantel para competir al máximo nivel.

Jugadoras de Rayadas de Monterrey en celebración en la Final de ida contra América en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7
Jugadoras de Rayadas de Monterrey en celebración en la Final de ida contra América en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil | IMAGO 7

“La tensión puede servir para conectarse, pero más allá de eso, las soluciones están en la táctica, en el balón, en la movilidad y en encontrar mejores caminos en ataque. Debemos apoyarnos en eso, recuperar bien a las jugadoras y llegar con frescura al domingo para ganar duelos e imponer nuestro juego. Tenemos 100% de fe y confianza, y 90 minutos para lograrlo.”

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