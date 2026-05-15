Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad de Sinaloa, se declara no culpable ante corte de Nueva York

El exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Gerardo Mérida Sánchez, compareció este viernes 15 de mayo ante una corte federal en Nueva York, donde se declaró no culpable de los cargos que enfrenta por presuntos nexos con el narcotráfico y colaboración con el grupo criminal de “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa.

La audiencia se llevó a cabo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York ante la jueza Sarah Netburn, luego de que el exfuncionario mexicano fuera detenido y trasladado a Estados Unidos esta misma semana. Reportes judiciales señalan que Mérida Sánchez contó con apoyo de intérprete y representación legal durante la comparecencia.

Gerardo Mérida Sánchez compareció este viernes ante una corte federal en Nueva York, donde se declaró no culpable de los cargos por presuntos vínculos con el narcotráfico. / RS

¿De qué acusan a Gerardo Mérida en Estados Unidos?

Las autoridades estadounidenses acusan al exmando de seguridad de presuntamente colaborar con integrantes del Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

De acuerdo con información difundida por autoridades de Estados Unidos y retomada en el expediente judicial, Gerardo Mérida habría recibido presuntos sobornos a cambio de brindar protección e información sobre operativos de seguridad.

El exsecretario enfrenta cargos relacionados con conspiración para tráfico de drogas y otros delitos federales vinculados al crimen organizado, según reportes del Departamento de Justicia estadounidense.

Autoridades de Estados Unidos acusan a Gerardo Mérida de presunta colaboración con “Los Chapitos”, facción del Cártel de Sinaloa. / RS

Así fue la primera audiencia en Nueva York

Durante la audiencia realizada este viernes, Mérida Sánchez respondió ante la corte que se declaraba “no culpable” de los señalamientos en su contra.

Información judicial señala que el exfuncionario fue ingresado previamente al Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Nueva York, donde permanecería bajo custodia mientras avanza el proceso legal en su contra.