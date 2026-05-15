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NFL

Faithful to the bay: el calendario de los San Francisco 49ers de la Temporada 2026

Levi's Stadium, casa de los San Francisco 49ers | AP
Emiliano Arias Pacheco 17:16 - 15 mayo 2026
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Al igual que todos los equipos de la NFL, los gambusinos anunciaron sus partidos de la próxima campaña

La gran espera sin futbol americano de la NFL está por terminar, y uno de los grandes eventos previos al kickoff es la presentación de los calendarios. A diferencia de la mayoría de las ligas en el mundo, la National Football League ha hecho de cualquier evento sin mucha relevancia uno que postra los ojos del mundo entero en ella.

Las franquicias se encargaron de presentar sus calendarios de una manera ingeniosa, pero algunos, como los San Francisco 49ers, lo hicieron de manera nostálgica. El equipo de la bahía presentó sus compromisos del 2026 a través de un video en el que no solo muestran su historia reciente, sino sus 80 años de existencia.

El video comienza con el famoso funicular -o Cable Car- de San Francisco, llegando a una vivienda de la zona. Con fotos que hacen referencia al equipo gambusino y a distintas décadas, los Niners presentaron su calendario.

¿Cuál es el calendario de la Temporada 2026 de los San Francisco 49ers?

A diferencia de otras temporadas, la próxima campaña de los San Francisco 49ers será una de las más anecdóticas de la historia. El equipo coacheado por Kyle Shanahan iniciará el 2026 en Melbourne, Australia.

  1. Rams — Visita — Australia — 10 de septiembre

  2. Dolphins — Local — 20 de septiembre

  3. Cardinals — Local — 27 de septiembre

  4. Broncos — Local — 4 de octubre

  5. Seahawks — Visita — 11 de octubre

  6. Commanders — Local — 19 de octubre

  7. Falcons — Visita — 25 de octubre

  8. BYE WEEK

  9. Raiders — Local — 8 de noviembre

  10. Cowboys — Visita — 15 de noviembre

  11. Vikings — Local — México — 22 de noviembre

  12. Seahawks — Local — 29 de noviembre

  13. Giants — Visita — 6 de diciembre

  14. Rams — Local — 13 de diciembre

  15. Chargers — Visita — 17 de diciembre

  16. Chiefs — Visita — 27 de diciembre

  17. Eagles — Local — 3 de enero

  18. Cardinals — Visita — Fecha por definir (TBD)

San Francisco 49ers, en México | AP

El 80 aniversario de los 49ers

Jerry Rice inmortalizó el 80 en la bahía, todo gracias a unas manos seguras y una personalidad imponente. El receptor hizo del Candelero uno de los lugares más icónicos del futbol americano en Estados Unidos, aunque ahora los San Francisco 49ers no festejarán dicho número por el miembro del Salón de la Fama, sino por su aniversario.

Pese a que el equipo se gestó desde 1944, los Niners vieron la luz hasta 1946, con el empresario Tony Morabito como su fundador. El característico mote surgió gracias Allen E. Sorrell, gracias a la historia de California y la fiebre de oro que hubo al Oeste de Estados Unidos un siglo antes.

Jerry Rice, exjugador de los San Francisco 49ers| AP
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