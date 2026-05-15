Faithful to the bay: el calendario de los San Francisco 49ers de la Temporada 2026

La gran espera sin futbol americano de la NFL está por terminar, y uno de los grandes eventos previos al kickoff es la presentación de los calendarios. A diferencia de la mayoría de las ligas en el mundo, la National Football League ha hecho de cualquier evento sin mucha relevancia uno que postra los ojos del mundo entero en ella.

Las franquicias se encargaron de presentar sus calendarios de una manera ingeniosa, pero algunos, como los San Francisco 49ers, lo hicieron de manera nostálgica. El equipo de la bahía presentó sus compromisos del 2026 a través de un video en el que no solo muestran su historia reciente, sino sus 80 años de existencia.

El video comienza con el famoso funicular -o Cable Car- de San Francisco, llegando a una vivienda de la zona. Con fotos que hacen referencia al equipo gambusino y a distintas décadas, los Niners presentaron su calendario.

¿Cuál es el calendario de la Temporada 2026 de los San Francisco 49ers?

A diferencia de otras temporadas, la próxima campaña de los San Francisco 49ers será una de las más anecdóticas de la historia. El equipo coacheado por Kyle Shanahan iniciará el 2026 en Melbourne, Australia.

Rams — Visita — Australia — 10 de septiembre Dolphins — Local — 20 de septiembre Cardinals — Local — 27 de septiembre Broncos — Local — 4 de octubre Seahawks — Visita — 11 de octubre Commanders — Local — 19 de octubre Falcons — Visita — 25 de octubre BYE WEEK Raiders — Local — 8 de noviembre Cowboys — Visita — 15 de noviembre Vikings — Local — México — 22 de noviembre Seahawks — Local — 29 de noviembre Giants — Visita — 6 de diciembre Rams — Local — 13 de diciembre Chargers — Visita — 17 de diciembre Chiefs — Visita — 27 de diciembre Eagles — Local — 3 de enero Cardinals — Visita — Fecha por definir (TBD)

San Francisco 49ers, en México | AP

El 80 aniversario de los 49ers

Jerry Rice inmortalizó el 80 en la bahía, todo gracias a unas manos seguras y una personalidad imponente. El receptor hizo del Candelero uno de los lugares más icónicos del futbol americano en Estados Unidos, aunque ahora los San Francisco 49ers no festejarán dicho número por el miembro del Salón de la Fama, sino por su aniversario.

Pese a que el equipo se gestó desde 1944, los Niners vieron la luz hasta 1946, con el empresario Tony Morabito como su fundador. El característico mote surgió gracias Allen E. Sorrell, gracias a la historia de California y la fiebre de oro que hubo al Oeste de Estados Unidos un siglo antes.