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NFL

NFL 2026: Este es el calendario de los New England Patriots

Patriotas en Playoffs I AP
Estephania Carrera
Estephania Carrera 18:39 - 14 mayo 2026
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La NFL ha dado a conocer todas las fechas de los encuentros para esta temporada 2026

Tras una de las temporadas donde los Pats demostraron una gran evolución bajo el mando de Mike Vrabel en la nueva era de Drake Maye. Los amantes de la NFL tienen en la mira que será de este equipo en la temporada 2026 después de su participación en el Super Bowl LX.

Drake Maye en su segunda temporada con New England | AP

Calendario 2026 Patriots

  • Semana 1

    Seahawks

    9 de septiembre 20:20 hrs

  • Semana 2

    Steelers

    20 de Septiembre 13:00 hrs

  • Semana 3

    Jaguars

    27 de septiembre 13:00 hrs

  • Semana 4

    Bills

    4 de octubre 13:00 hrs

  • Semana 5

    Raiders

    11 de octubre 13:00 hrs

  • Semana 6

    Jets

    18 de octubre 13:00 hrs

  • Semana 7

    Bears

    22 de octubre 20:15 hrs

  • Semana 8

    Dolphins 

    1ro de noviembre 16:25 hrs

  • Semana 9

    Packers

    8 de noviembre 16:25 hrs

  • Semana 10 Munich Game

    Lions

    15 de noviembre 9:30 hrs

  • Semana 11 BYE

  • Semana 12

    Chargers

    29 de noviembre 20:20 hrs

  • Semana 13

    Bills

    6 de diciembre 16:25 hrs

  • Semana 14

    Vikings 

    10 de diciembre 20:15 hrs

  • Semana 15

    Chiefs

    21 de diciembre 20:15

  • Semana 16

    Jets

    27 de diciembre 13:00 hrs

  • Semana 17

    Broncos

    2-4 de enero (Por confirmar)

  • Semana 18

    Dolphins

    9-10 de enero (Por confirmar)

Christian González en celebración con los Patriots ante Broncos | AP
Christian González en celebración con los Patriots ante Broncos | AP

Sin duda los New England son de los equipos mas esperados de esta temporada 2026 al ser un conjunto con bastante crecimiento a nivel general y al ser una de las franquicias más populares de la NFL.

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