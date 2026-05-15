NFL 2026: Este es el calendario de los New England Patriots
Tras una de las temporadas donde los Pats demostraron una gran evolución bajo el mando de Mike Vrabel en la nueva era de Drake Maye. Los amantes de la NFL tienen en la mira que será de este equipo en la temporada 2026 después de su participación en el Super Bowl LX.
Calendario 2026 Patriots
Semana 1
Seahawks
9 de septiembre 20:20 hrs
Semana 2
Steelers
20 de Septiembre 13:00 hrs
Semana 3
Jaguars
27 de septiembre 13:00 hrs
Semana 4
Bills
4 de octubre 13:00 hrs
Semana 5
Raiders
11 de octubre 13:00 hrs
Semana 6
Jets
18 de octubre 13:00 hrs
Semana 7
Bears
22 de octubre 20:15 hrs
Semana 8
Dolphins
1ro de noviembre 16:25 hrs
Semana 9
Packers
8 de noviembre 16:25 hrs
Semana 10 Munich Game
Lions
15 de noviembre 9:30 hrs
Semana 11 BYE
Semana 12
Chargers
29 de noviembre 20:20 hrs
Semana 13
Bills
6 de diciembre 16:25 hrs
Semana 14
Vikings
10 de diciembre 20:15 hrs
Semana 15
Chiefs
21 de diciembre 20:15
Semana 16
Jets
27 de diciembre 13:00 hrs
Semana 17
Broncos
2-4 de enero (Por confirmar)
Semana 18
Dolphins
9-10 de enero (Por confirmar)
Sin duda los New England son de los equipos mas esperados de esta temporada 2026 al ser un conjunto con bastante crecimiento a nivel general y al ser una de las franquicias más populares de la NFL.