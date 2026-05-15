‘Estoy lista’: Ailín Perez prepara su regreso a UFC tras el evento en México

Una de las nuevas caras de Latinoamérica en la UFC está cerca de regresar, la argentina Ailín Perez. Luego de una gran victoria en México Night ante la británica Macy Chiasson, la luchadora albiceleste parece estar cada vez más cerca de volver a pisar el octágono de la máxima casa de las artes mixtas.

Ailín Perez, peleadora argentina | IG:@ailinperezufc

‘Estoy mejorando cada vez más’

Luego de su victoria por decisión, la incita por seis perlas de manera consecutiva, aseguró en exclusiva a RÉCORD que está cada vez mejor físicamente, incluso confirmó que su alta médica por un lesión en el tobillo está muy cerca, por lo que su regreso a UFC podría darse en el mismo 2026.

En este momento de mi vida me siento muy felíz, con todas las peleas ganadas con mi racha activa. Terminé la perla un poco lastimada pero estoy mejorando cada día más, estoy cada día más cerca de recibir mi alta y así comenzar mi nueva etapa”, declaró Ailín.

Ailín Perez, Peso Gallo de UFC | IG:@ailinperezufc

La número 6 del Ranking de Peso Gallo de la rama Femenil, también mencionó como es el estado mental tras una victoria y posteriormente salir lesionada, destacando el día a día que se vive, pues una situación así no sólo pone vulnerable a cualquiera, sino que también es un reto extra.

Es muy difícil cuando no tienes una pelea y estás lesionado, estás en desventaja y mentalmente estás muy vulnerable. Trato de hablar con mi psicólogo, trabajar mis emociones, mis sentimientos y siempre confiar en mí”, añadió Ailín.

Ailín Perez en UFC México Night 2026 | IG: @ailinperezufc

¿Quién será el nuevo rival de la peleadora argentina?

Tras superar a Macy en el octágono de UFC, Aislín mandó un recado a la estadounidense Tracy Cortez, emocionando a sus seguidores. Desafortunadamente el reto no se concretó, sin embargo, la argentina más mexicana de la lucha confirmó que su próximo reto será alguien dentro del ranking, con la única finalidad de seguir avanzando.

Yo fui a México a buscar (Tracy) ella me ignoraba, luego ella me buscaba por un montón de lados y yo la ignoraba porque no me sumaba. Tengo el récord de más derribos en una pelea, abarco con muchos record y experiencias, pero mi próxima pelea sea por cinturón o no yo voy a estar lista, estoy lista”, confesó la peleadora argentina.

Finalmente, Aislín prometió regresar a México el 21 de junio para atender a todos sus fans, dando seminarios y pláticas de escuela, además de que confesó que en caso de que todo salga bien con su lesión ella planea volver a UFC en el mismo 2026.

“Una pelea soñada sería ganarle a Jocelyn Edwards en París, otra pelea soñada sería en UFC Night en septiembre con Juliana Peña. Cualquier nombre que me den no importa, yo pienso ganar a quien sea, di mi palabra que Ailín no niega pelea nunca, lo único que quiero es una fecha para llegar en óptimas condiciones”, concluyó Ailín.