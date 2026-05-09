¡Escalofriante! Marc Márquez, motociclista español, sufre caída en el GP de Francia

El deporte motor es uno de los más emocionantes que existen, aunque también de los más peligrosos. Ahora cambiaremos los circuitos de Fórmula 1 o de NASCAR por los del MotoGP, que vivió uno de sus momentos más escalofriantes con el actual Campeón del Mundo, Marc Márquez.

El piloto español de Ducati sufrió una aparatosa caída en la última vuelta de la carrera sprint del Gran Premio de Francia, celebrada en el Circuito de Bugatti -también conocido como Le Mans-. Marc Márquez tuvo un día para el olvido en el país galo, pues aunque comenzó en la segunda posición, una mala salida lo dejó rezagado.

Marc Márquez, piloto español | AP

¿Cómo fue el accidente de Marc Márquez?

La carrera -y la temporada- fue un auténtico calvario para Marc Márquez, pero la recta final terminó por empeorar todas sus aspiraciones; en la curva 14, el piloto catalán perdió el control de su Ducati Desmosedici GP26. Cuando puso su rodilla en el asfalto, la moto se descompuso y terminó por sufrir un violento highside, que lanzó al español por el aire antes de impactar contra el piso.

En la acción previa al accidente, Márquez apoyó su pie derecho sobre el suelo, algo que también le provocó problemas físicos. La moto del catalán terminó deshecha tras todas las vueltas que dio, mientras que Marc abandonó la carrera con dificultad para caminar.

🫣 ¡Así ha sido la brutal caída de Marc Márquez en la Sprint del #FrenchGP de #MotoGP! pic.twitter.com/6oBYgOTlrZ — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 9, 2026

El futuro de Marc Márquez

Por medio de un comunicado, Ducati, escudería del español, informó que Marc Márquez se someterá a una operación en Madrid, por lo que se perderá la siguiente parada en el calendario del MotoGP: el Gran Premio de Cataluña.

"Tras la caída sufrida durante el sprint en el GP de Francia y después de un reconocimiento médico y una radiografía, Marc fue declarado no apto para correr debido a una fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho", informó el equipo.