Arbeloa rompe el silencio, y se ‘rompe’ en rueda de prensa, ante caso de Fede Valverde y Tchouameni

El interior del Real Madrid sigue herido tras la pelea entre Federico Valverde y Aurélien Tchouameni, previo al Clásico ante el Barcelona; en esta ocasión, Álvaro Arbeloa ha roto el silencio y ha sido contundente en sus declaraciones tanto que llegó un momento en que la voz se le rompió por el difícil momento en el vestuario.

¿Qué dijo Arbeloa?

"Tengo que decir dos cosas. Primero, que estoy muy orgulloso de la contundencia, rapidez y transparencia con la que ha actuado el club. Y dos, que los jugadores han expresado ya su arrepentimiento. Han reconocido su error. Han asumido las consecuencias de lo que han hecho y han pedido perdón a la afición, al club, al vestuario... y a mí, con eso me sirve”, resaltó sobre el tema.

Arbeloa prefirió no hablar, en concreto, de ninguno de los involucrados en la pelea: “Lo que yo no voy a hacer es quemar a mis jugadores en una hoguera pública, porque no se lo merecen. Ninguno de los dos. Ni... Fede Valverde, ni Aurélien Tchouameni. Por lo que han hecho... (empieza a romper la voz), por este club durante tantos años. Y lo he sentido yo como aficionado. Por estos cuatro meses, por lo que me han demostrado... día a día, los dos, los dos.”

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid | AP

El DT reafirmó los valores y puso a Juanito como ejemplo “Lo que significa ser un jugador del Real Madrid: su compromiso, esfuerzo, amor por esta camiseta. Y yo no lo voy a olvidar. (Pausa) Siempre pongo un ejemplo y... hablo mucho con su hijo Roberto para que sepa que cuando hablo de él, lo hago desde el cariño y el honor: para mí hay un jugador que representa y que es el paradigma de lo que debe ser un jugador del Real Madrid, que es Juanito.

“Y... ¿Juanito no se equivocó nunca? (Pausa) Y yo creo que los madridistas estamos muy, muy orgullosos; es al único jugador al que le cantamos cada partido, cada partido. Porque entendió lo que es el Real Madrid. Porque no sólo era un jugador con un talento descomunal, sino que defendió siempre este escudo, se dejó el alma por este escudo cada partido.”

Vinicius Júnior y Federico Valverde celebrando el gol del Madrid en LaLiga | AP

Por otra parte, Arbeloa resaltó la debilidad humana y que ahora se busque dar vuelta a la página: “Cualquier persona nos podemos equivocar. Pero creo que Fede Valverde y Aurélien Tchouameni son dos jugadores que representan muy bien lo que es el Real Madrid. Que merecen que pasemos página, que les demos una oportunidad para seguir peleando por este club.”

“Dos jugadores que son campeones de Europa con el Real Madrid; no todos los jugadores que han pasado por aquí pueden decir lo mismo. Y yo estoy muy orgulloso de ellos, muy, muy orgulloso de ellos”, catapultó el entrenador.

Álvaro Arbeloa en el banquillo de Real Madrid durante un partido de LaLiga | AP

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