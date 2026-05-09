Hantavirus: OMS declara a pasajeros de crucero como ‘contactos de alto riesgo’

La Organización Mundial de la Salud (OMS) encendió las alertas sanitarias internacionales luego de confirmar que todas las personas que viajaban a bordo del crucero MV Hondius serán consideradas “contactos de alto riesgo” tras detectarse un brote de hantavirus durante la travesía marítima.

La situación ha provocado preocupación internacional debido a que el crucero transportaba cerca de 150 pasajeros y tripulantes provenientes de distintos países, quienes ahora deberán permanecer bajo estricta vigilancia epidemiológica mientras son evacuados hacia sus lugares de origen.

Maria Van Kerkhove, directora de preparación y prevención de epidemias y pandemias de la OMS, explicó durante una transmisión en redes sociales que las autoridades sanitarias recomiendan un monitoreo constante durante 42 días para todas las personas que estuvieron a bordo de la embarcación.

“Clasificamos a todas las personas a bordo como lo que llamamos contactos de alto riesgo”, afirmó la funcionaria.

Además, añadió que se recomienda: “un seguimiento y monitoreo activo de todos los pasajeros y la tripulación que desembarquen durante un periodo de 42 días”.

Las autoridades mundiales lanzaron una alerta por los contagios de hantavirus / Magnific

¿Qué pasó en el crucero MV Hondius?

El crucero MV Hondius zarpó el pasado 1 de abril desde Ushuaia, Argentina, y tiene previsto arribar este domingo a las Islas Canarias, en España, donde comenzará una compleja operación de evacuación sanitaria para pasajeros y tripulación.

Aunque la OMS señaló que el riesgo para la población general sigue siendo “bajo”, las autoridades sanitarias ya comenzaron protocolos especiales para evitar cualquier posible propagación del virus.

El hantavirus es una enfermedad poco común pero potencialmente grave que puede transmitirse principalmente a través del contacto con excrementos, saliva u orina de roedores infectados. Dependiendo de la variante del virus, puede provocar síntomas respiratorios severos y complicaciones que requieren hospitalización inmediata.

La situación generó comparaciones inevitables con los primeros meses de la pandemia de Covid-19, especialmente por las medidas de aislamiento implementadas con rapidez y el monitoreo internacional de pasajeros.

Las autoridades sanitarias recomiendan un monitoreo constante durante 42 días / Magnific

Reino Unido aislará a pasajeros evacuados

Como parte de las acciones preventivas, el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS) confirmó que una veintena de ciudadanos británicos que viajaban en el crucero serán trasladados a un hospital cercano a Liverpool para iniciar un periodo de aislamiento preventivo.

Las autoridades detallaron que aproximadamente 24 personas serán llevadas al Arrowe Park Hospital, ubicado en Wirral, donde permanecerán bajo observación médica.

En una carta enviada al personal sanitario, el NHS indicó:

“Acogeremos a estas personas el domingo 10 de mayo. Se realizará una detección de síntomas a su llegada; no se admitirá a ninguna persona que presente síntomas (del hantavirus)”.

Las autoridades británicas precisaron que, inicialmente, el aislamiento podría durar hasta 72 horas, aunque posteriormente se determinará si los pasajeros pueden continuar el monitoreo desde sus hogares o en otras instalaciones médicas.

El hospital Arrowe Park ya había sido utilizado durante la pandemia de Covid-19 para aislar a ciudadanos evacuados desde Wuhan y pasajeros del crucero Diamond Princess en 2020.

El crucero transportaba cerca de 150 pasajeros y tripulantes provenientes de distintos países / Magnific

La OMS insiste en que el riesgo general sigue siendo bajo

A pesar de la alarma generada por el brote, la OMS insistió en que no existe, por ahora, un riesgo elevado para los habitantes de las Islas Canarias ni para la población general. Sin embargo, expertos señalan que el monitoreo resulta clave debido al periodo de incubación del hantavirus, que puede extenderse durante varias semanas antes de presentar síntomas.

La publicación del caso ha generado fuerte atención debido a las similitudes con anteriores emergencias sanitarias globales y al impacto que podría tener en protocolos de cruceros y turismo internacional.