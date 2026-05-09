Sebastián García se corona campeón en la Copa del Mundo de Tiro con Arco Shanghái 2026

El tiro con arco mexicano vuelve a lo más alto del podio internacional. Sebastián García protagonizó una actuación memorable en la primera etapa de la Copa del Mundo 2026 celebrada en Shanghái, China, al colgarse la medalla de oro en la modalidad de arco compuesto individual masculino.

García, quien ya había dado destellos de su talento en categorías juveniles, demostró una madurez absoluta en la línea de tiro. Para llegar a la disputa por el metal dorado, el arquero mexicano tuvo que superar rondas eliminatorias de altísima exigencia, dejando en el camino a potencias como Corea del Sur e India.

México inica en Tiro con Arco | MEXSPORT

En la gran final, Sebastián se midió ante el favorito y líder del ranking mundial, el neerlandés Mike Schloesser. En un duelo que se definió por la mínima diferencia y con una precisión casi perfecta, el mexicano mantuvo la calma en la última flecha para cerrar con un marcador de 148-147, asegurando así su primer título de Copa del Mundo en la categoría mayor.

México brilla con el tiro con arco

Con este resultado, Sebastián García no solo suma puntos vitales para el ranking internacional, sino que asegura prácticamente su lugar en la Final de la Copa del Mundo que se disputará a finales de año.

Mexicanos se ubicaron en las posiciones 26, 29 y 30 en el Tiro con Arco | AP

Es un sueño hecho realidad. Sabía que podía competir de tú a tú con los mejores y hoy se vio reflejado todo el trabajo que hacemos en el CNAR