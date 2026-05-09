Harry Kane protagoniza bochornoso penal fallado y rompe marca perfecta en la Bundesliga

El campeón de la Bundesliga vivió un momento inesperado durante la Jornada 33 luego de que Harry Kane fallara un penal en la victoria 1-0 del Bayern Munich sobre el Wolfsburg. Aunque los Bávaros terminaron llevándose los tres puntos como visitantes, la falla del delantero inglés se llevó los reflectores.

El encuentro se disputaba con dominio territorial del Bayern, que buscaba imponer condiciones desde los primeros minutos pese a ya haberse proclamado campeón de la Bundesliga. La escuadra muniquesa mantuvo la posesión y generó las oportunidades más peligrosas, aunque el gol se resistía antes del descanso.

Olise marcó la diferencia ante el Wolfsburg l AP

¿Cómo fue la falla de Harry Kane?

La jugada clave de la primera mitad ocurrió al minuto 36, cuando Michael Olise ingresó al área con velocidad y fue derribado por un defensor del Wolfsburg. El árbitro no dudó en señalar la pena máxima, generando expectativa inmediata en torno al cobro del atacante inglés.

Con la responsabilidad sobre sus hombros, Harry Kane tomó el balón y se perfiló para ejecutar desde los once pasos. El delantero buscó potencia con un disparo de pierna derecha; sin embargo, el remate salió demasiado elevado y terminó por encima de la portería, dejando atónitos tanto a sus compañeros como a los aficionados presentes.

Harry Kane ante Wolfsburg l AP

Fin de la racha

La falla representó un hecho inusual en la carrera del capitán de Inglaterra. Antes de este compromiso, Kane mantenía una marca perfecta de 24 goles en 24 ejecuciones de penal, registro que lo colocaba como uno de los cobradores más efectivos del futbol europeo en los últimos años.

Pese al error desde el manchón, el Bayern no bajó el ritmo y encontró la recompensa en la segunda mitad. Al minuto 55 apareció nuevamente Michael Olise, quien aprovechó una jugada colectiva para definir con precisión y marcar el único tanto del encuentro, suficiente para asegurar el triunfo bávaro en territorio visitante.

Harry Kane marca de penal | AP

El resultado reafirma el gran momento del conjunto dirigido desde Munich, que ya aseguró matemáticamente el campeonato de la Bundesliga y continúa cerrando la temporada con autoridad. Incluso con algunas rotaciones y momentos de relajación lógica tras conquistar el título, el Bayern sigue mostrando profundidad y calidad en su plantel.