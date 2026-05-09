Boletos agotados para el Cruz Azul vs Atlas; el Estadio Banorte se pintará de celeste

Cruz Azul contará con el respaldo total de su afición para buscar el boleto a las Semifinales del Clausura 2026.

La Máquina anunció que los boletos para el duelo de vuelta de los cuartos de final ante Atlas están agotados, por lo que se espera un lleno total en el Estadio Banorte.

Christian Ebere en celebración con Cruz Azul contra Atlas en los Cuartos de Final del Clausura 2026 | MEXSPORT

¿Cuál fue el marcador en el juego de Ida?

Los dirigidos por Joel Huiqui llegan al compromiso con ventaja de 3-2 en el marcador global, luego del intenso encuentro de ida, y ahora buscarán sellar su clasificación ante su gente en el Coloso de Santa Úrsula.

A través de sus redes sociales, el conjunto celeste confirmó que ya no hay entradas disponibles para el partido y lanzó un mensaje a sus aficionados para preparar el ambiente en las tribunas.

"Ambientazo que tendremos hoy. Boletos agotados. Para este encuentro no contaremos con estacionamiento. Las taquillas no estarán disponibles", publicó el club.

AMBIENTAZO EL QUE TENDREMOS HOY.



➡️ Lleguen con tiempo al estadio. ⏰

➡️ Para este encuentro no contaremos con estacionamiento.

➡️ Las taquillas no estarán disponibles.



💙 PINTEMOS DE AZUL EL ESTADIO 💙 pic.twitter.com/wSyywxozQv — CRUZ AZUL (@CruzAzul) May 9, 2026

Un coloso celeste

Con el estadio completamente lleno y una ventaja en la serie, Cruz Azul buscará aprovechar el impulso de su afición para dar el último paso rumbo a las Semifinales del futbol mexicano.

El partido arrancará a las 21:15 hrs en el Estadio Banorte, y Katia Itzel García será la árbitra central. Cruz Azul tiene en sus manos el boleto a la semifinal y pelear por el título.