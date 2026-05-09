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Futbol

¡A la congeladora! Edson Álvarez queda fuera de la convocatoria del Fenerbahçe

Edson Álvarez con Fenernahce | AP
Emiliano Arias Pacheco 14:22 - 09 mayo 2026
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El mexicano no fue ni a la banca tras el polémico gesto con la afición de Los Canarios Amarillos

El Fenerbahçe logró una victoria Konyaspor en la penúltima jornada de la Superliga Turca, aunque poco pudo hacer para evitar el campeonato del Galatasaray. Sin embargo, la noticia fue la ausencia de Edson Álvarez, quien no fue convocado.

De acuerdo con información turca, el exjugador del América no presentó ninguna molestia física o algo relacionado, por lo que su ausencia fue una decisión técnica. Aunque aún no se ha revelado la razón de no incluir a Edson en la alineación, se especula que fue por su polémica con la afición.

Edson Álvarez | Fenerbahce

¿Qué pasó entre Edson Álvarez y la afición del Fenerbahçe?

Reportes desde Turquía indicaron que el roce constante con los jugadores del Fenerbahçe durante los 90 minutos fue lo que detonó la molestia de la grada, que buscó desestabilizar al mexicano hasta el último segundo.

Fiel a su carácter temperamental, el seleccionado mexicano no se quedó de brazos cruzados. Antes de ingresar al túnel de vestuarios, Edson se giró hacia las tribunas para encarar a los seguidores locales, realizando gestos desafiantes que encendieron aún más los ánimos de la hinchada.

Edson Álvarez en acción | AP

Con la mente en el Mundial

La Temporada 2025/26 de Edson Álvarez ha sido complicada. El Machín no se pudo adaptar a su nuevo club tras la cesión del West Ham, por lo que sus participaciones con el Fenerbahçe disminuyeron.

Además, el también exjugador del Ajax tiene la mente en la Copa del Mundo 2026, la cual sería su tercera participación. Edson Álvarez no participa en partidos con la Selección Mexicana desde el 2025.

Edson Álvarez con la Selección Mexicana | IMAGO7
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