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Futbol Nacional

Edson Álvarez vuelve a las canchas con la mira en su tercer Mundial

Fenerbahce logró la victoria con Edson en el campo | X: @Fenerbahce
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 10:49 - 30 abril 2026
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Tras superar una cirugía de tobillo, el "Machín" volvió a los entrenamientos este jueves; una noticia que celebra Javier Aguirre a solo 42 días del debut mundialista

El mediocampista Edson Álvarez regresa a los entrenamientos del Fenerbahce, tras superar su cirugía en el tobillo izquierdo. Este jueves 30 de abril el mexicano vuelve a entrenar con el equipo turco, anunciando la noticia de su grata recuperación a través de Instagram.

El último encuentro de Edson con el Fenerbahce ocurrió el pasado 2 de febrero, con una victoria de 0-2 frente el Kocaelispor. Su lesión lo separó del cierre del torneo en Turquía, en donde su equipo lleva la posición de sublíder a tres encuentros.

Fenerbahce logró la victoria con Edson en el campo | X: @Fenerbahce

La escuadra del mexicano necesita un milagro para levantar el trofeo de la liga turca, aunque es segundo en la clasificación con 67 puntos, a tan solo 7 abajo del líder Galatasaray.

¿Luz verde para su participación con México?

El regreso de Álvarez también crea suposiciones entorno a su participación en la Selección Mexicana, donde el mediocampista habitualmente es capitán. A pesar de que Edson no ha contado con minutos con México en el 2026, existe la posibilidad que Javier Aguirre, pueda considerarlo ya que es un hombre recurrente en las elecciones del director tricolor.

Edson Alvarez en el Mundial de Qatar

A sus 28 años, Edson Álvarez está cerca de disputar su tercera Copa del Mundo representando a México ya que ha sido parte de la plantilla que participó en Rusia 2018 y Qatar 2022. Sus números mundialistas son seis partidos jugados (cinco como titular) y dos amonestaciones.

Hasta el momento existen 12 jugadores seleccionados que participan en la Liga MX, con la fecha limite del primero de junio para presentar la lista final de seleccionados, Edson Álvarez aún podría ocupar alguno de los 14 lugares que quedan para los jugadores que militan en el extranjero.

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