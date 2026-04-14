Edson Álvarez lamenta recientes críticas y abucheos de la afición mexicana

La unión entre la Selección Mexicana y su afición parece estar en un punto de quiere, tras la falta de resultados el equipo ha recibido múltiples críticas, incluso fue abucheado en la reinauguración del Estadio Azteca. Ante esto, el capitán del combinado azteca, Edson Álvarez, espera que puedan contar con su apoyo para la Copa del Mundo.

Los abucheos contra el equipo de Javier Aguirre en el amistoso ante Portugal no son los únicos. El pasado 15 de noviembre de 2025 también fueron arduamente criticados por los aficionados presentes en el Territorio Santos Modelo en un amistoso ante Uruguay.

Tras aquel partido, uno de los jugadores más vocales en contra de los abucheos fue el propio Edson Álvarez quien, al dejar el terreno de juego lanzó al aire "qué lindo es estar en casa eh, que lindo", claramente molesto.

Toma de la afición mexicana en el partido de México vs Portugal l MEXSPORT

Espera contar con el apoyo

Seis meses después de sus comentarios en Torreón, el capitán de la Selección Mexicana ha vuelto a mostrar su postura con respecto a los abucheos en contra del Tri. Esta vez lamentó los 'olés' y las silbatinas contra México, pero aceptó que los aficionados tienen 'derecho' ha expresar su malestar.

"Es difícil de entender realmente. Es difícil de entender. Obviamente que ellos están en su derecho, pagan por su boleto y pueden ir a ver un espectáculo", sostuvo Álvarez para Excélsior

Johan Vásquez y Edson Álvarez con la Selección Mexicana | MEXSPORT

A diferencia de los comentarios en contra de la afición que asiste a los partidos en México, el 'Machin' alabó a los aficionados presentes cuando juegan en Estados Unidos, donde según el volante 'se sienten en casa'.

La afición es nuestro jugador número 12 en Estados Unidos. Siempre que vamos, te lo comento, siempre nos hacen sentir en casa y eso es lo que nos motiva. Sabemos que tener dos sedes como casa es espectacular".

Cabe destacar que, también en partidos disputados en Estados unidos, la Selección Mexicana ha recibido abucheos y se han ido en contra del combinado azteca. Sin embargo, el capitán mexicano considera que el apoyo ha sido aún mayor que las críticas.

Afición mexicana sosteniendo la bandera azteca | MEXSPORT