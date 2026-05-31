Antonio Mohamed, el director técnico que ganó todo en México

Antonio Mohamed sigue escribiendo páginas doradas en la historia del futbol mexicano. Con la reciente conquista de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026 al frente de Toluca, el estratega argentino completó una colección de títulos que lo coloca entre los entrenadores más exitosos y ganadores que han trabajado en el país.

¿Cómo ha sido el camino de Mohamed en México?

En la Liga MX el "Turco" ha demostrado una capacidad única para transformar proyectos en equipos campeones. Su recorrido comenzó con Tijuana, donde sorprendió al futbol mexicano al conquistar el Apertura 2012, el primer y hasta ahora único título de liga en la historia de los Xolos.

El turco Mohamed explica las causas del triunfo de Xolos | MEXSPORT

Dos años más tarde llegó al América y mantuvo la fórmula ganadora. En el Apertura 2014 levantó el campeonato de Liga MX con las Águilas, sumando su segundo título liguero y consolidándose como uno de los entrenadores más efectivos del país.

Mohamed, timonel del América | MEXSPORT

Su siguiente gran etapa se vivió en Monterrey. Con Rayados conquistó el Apertura 2019, además de dos títulos de Copa MX, convirtiéndose en uno de los técnicos más exitosos en la historia reciente del club regiomontano.

Su etapa con Toluca

Sin embargo, su obra más reciente la ha construido con Toluca. Desde su llegada al conjunto escarlata devolvió al club a los primeros planos del futbol mexicano.

Turco Mohamed | MEXSPORT

Bajo su mando, Toluca conquistó el Clausura 2025 y el Apertura 2025, logrando un histórico bicampeonato. A esos éxitos se sumaron el Campeón de Campeones y la Campeones Cup, antes de alcanzar la gloria internacional con la obtención de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026.

Con estos logros, Mohamed presume títulos en todas las competencias relevantes que ha disputado dentro del futbol mexicano. Además, se convirtió en uno de los pocos entrenadores que han sido campeones de Liga MX con cuatro clubes diferentes: Tijuana, América, Monterrey y Toluca, una muestra de su capacidad para adaptarse y triunfar en distintos proyectos.