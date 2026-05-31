¡Bienvenidos de vuelta! WWE anuncia gira en México durante septiembre de 2026

Se acabaron los simulacros, WWE regresa a México, pero esta vez no solo con house shows, sino que ahora serán parte también una edición de Raw y una de SmackDown de toda la cartelera que la empresa ofrecerá para su gira por tierras aztecas.

El anuncio ha sido oficializado en Noche de los Grandes, momento en el cual se han 'roto' las redes sociales de la fanaticada al tener confirmado algo que se venía esperando con mucho tiempo de antelación.

Cartel de la WWE en una visita a México | WWE

Una década y un lustro después

WWE y AAA han hecho grandes anuncios esta noche del sábado 30 de mayo, ya que se ha hecho oficial que Triplemanía Noche 1 tendrá lugar en Las Vegas, manteniendo su segunda noche en México, específicamente en CDMX para el próximo domingo 13 de septiembre.

Sin embargo, el otro anuncio ha sacudido con más fuerza a los fanáticos, WWE con sus estrellas principales visitarán la República Mexicana, estos con fechas acomodadas de la siguiente manera:

Miércoles 9 de septiembre | Live show en Guadalajara

Jueves 10 de septiembre | Live show en Monterrey

Viernes 11 de septiembre | SmackDown en Arena CDMX

Lunes 14 de septiembre | Raw en Arena CDMX

This September, #SmackDown and #WWERaw return to Mexico for the first time in 15 years!!



Tickets on sale THIS FRIDAY! pic.twitter.com/SA5sq0IvLc — WWE (@WWE) May 31, 2026

Lo interesante de estas fechas es que SmackDown coincidirá con la primera noche de Triplemanía, además de que WWE también tiene confirmadas fechas por Sudamérica, lo que hará que seguramente el roster sea más reducido, o que se priorice alguna de las fechas ya anunciadas.

¿Desde cuándo no venía WWE con shows semanales?

Desde 2011, ni Raw ni SmackDown tenían apariciones en tierras aztecas; aquella última vez se llevó a cabo en el Palacio de los Deportes, pero estos dos shows venideros, podrán disfrutarse en la Arena Ciudad de México.

Cabe aclarar también, que los boletos estarán a la venta el próximo viernes 5 de junio, por lo que seguramente los portales estarán repletos de gente que quiera acudir a dichas funciones, pues pasó más de una década y un lustro para que algo así sucediera, además de que no se descarta la posibilidad de que con esto, traigan un PLE pronto.