“Ustedes decidan”: Turco Mohamed sobre ser el entrenador de la época

Antonio Mohamed volvió a escribir una página dorada en la historia de Toluca tras conquistar la Concacaf Champions Cup al vencer a Tigres en la Final. El estratega argentino sumó un nuevo título a su exitoso ciclo con los Diablos y destacó el trabajo realizado por todo el club desde su llegada.

¿Qué dijo el Turco?

Cuestionado sobre si ya puede ser considerado un entrenador de época en la institución mexiquense, el “Turco” prefirió dejar ese análisis en manos de los demás y enfocarse en los resultados obtenidos durante su gestión.

“Eso lo tienen que decir ustedes. Nosotros trabajamos para cumplir objetivos y sabíamos que ganar este torneo era importante para seguir haciendo historia. Competimos seis torneos; el único en el que quedamos fuera fue la Leagues Cup”, destacó.

Turco Mohamed ante Pachuca l IMAGO7

“Después, todos los torneos que disputamos para ganar, los ganamos. Son cinco títulos en un año y medio y estamos muy contentos por la institución”, mencionó Mohamed.

A pesar de haber derrotado a Tigres en una nueva Final, Mohamed mostró respeto hacia el conjunto regiomontano, al que considera uno de los equipos más importantes del futbol mexicano y un rival que seguirá encontrando en instancias decisivas.

'Turco' Mohamed | IMAGO7

“Tigres es una institución enorme. Tiene todo mi respeto porque seguramente nos vamos a volver a encontrar en alguna Final o Semifinal. Lo mismo me pasó con América y con Cruz Azul. Competir contra este tipo de equipos te hace mucho mejor. Por eso, cuando se gana, hay que mantener el respeto”.

Turco Mohamed llegando al Estadio Nemesio Diez | Imago7

¿Cuál es el siguiente objetivo?

Con los festejos apenas comenzando, el técnico escarlata dejó claro que el siguiente objetivo ya está en el horizonte. Toluca disputará el Campeón de Campeones el próximo mes y desde ahora planean la preparación para mantener el nivel que los ha llevado a conquistar múltiples títulos.