¡Uno más, Turco! Toluca es campeón de la Concachampions al vencer a Tigres en penales

Toluca se proclamó campeón de la CONCACAF Champions Cup tras derrotar 6-5 a Tigres en tanda de penales, luego de empatar 1-1 en los tiempos extra en una intensa final disputada en el Estadio Nemesio Diez. Con este resultado, los Diablos Rojos aseguraron su boleto a la Copa Intercontinental 2026 y al Mundial de Clubes de 2029.

Díaz Price le está dando el título a los Diablos | MexSport

Una Final más que cerrada

El conjunto escarlata generó las primeras aproximaciones del encuentro. Apenas al minuto cinco, Helinho intentó sorprender a Nahuel Guzmán con un disparo de larga distancia al verlo adelantado, pero el arquero felino reaccionó de gran forma para evitar el gol. Más tarde, al 16, Nicolás Castro remató de cabeza dentro del área, aunque su intento salió apenas desviado.

Toluca mantuvo la presión y al minuto 21 Castro volvió a probar suerte con un disparo desde fuera del área que nuevamente fue controlado por Nahuel. Tigres respondió al 33 con un intento de Diego Lainez desde media distancia que pasó cerca del arco, mientras que al 39 Jesús Garza sacó una volea que exigió una buena intervención de Luis García. Así concluyó una primera mitad sin goles.

Sánchez Purata falló en el cobro más importante | MexSport

En el complemento, Ángel Correa estuvo cerca de abrir el marcador al 56 con un disparo que se fue por un costado. La oportunidad más clara llegó al minuto 78, cuando Rômulo Zwarg remató de cabeza y Luis García rechazó; en el rebote, André-Pierre Gignac intentó definir, pero el guardameta volvió a salvar a los Diablos. Tras los 90 minutos, el marcador permaneció 0-0.

Se definió hasta las últimas consecuencias

Ya en tiempos extra, Correa volvió a exigir a García al 93 con un disparo dentro del área. Toluca respondió al 102 con un remate de Sebastián Córdova que fue contenido por Nahuel Guzmán. Apenas un minuto después llegó el primer gol de la noche, cuando Jorge Díaz aprovechó un espacio en el área y definió con un disparo cruzado para poner en ventaja a los locales.

Marcelo Flores ha abandonado el campo lesionado | MexSport

Cuando parecía que Toluca se encaminaba al título, Tigres encontró la igualdad al minuto 113. Joaquim Pereira apareció dentro del área para conectar un remate de cabeza y enviar el balón al fondo de las redes, obligando a definir al campeón desde los once pasos.