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Futbol

¡No convencen! México vence por la mínima a Australia con gol de Johan Vásquez

Johan Vásquez marcó al diferencia ante AUstralia l IMAGO7
Ramiro Pérez Vásquez 22:13 - 30 mayo 2026
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Guillermo Ochoa fue el más ovacionado en el Rose Bowl

El tiempo se termina para la Selección Mexicana y el debut cada vez se acerca más para enfrentar a Sudáfrica; en su penúltimo juego de preparación apenas pudo ganar por la mínima, gracias a un gol de Johan Vásquez, ante Australia en el Rose Bowl de Pasadena. 

¿Cómo fue el partido?

El Tri empezaría acechando el marco de Mathew Ryan; al minuto 10 Luis Chávez sacaba un zurdazo desde fuera del área; pero, el esférico se iba elevado. AL 19’ Mateo Chávez manda un centro desde la banda de la izquierda buscando a Orbelín Pineda; pero, aparecía el arquero para descolgar el esférico.

México celebra gol ante Australia l IMAGO7

Luis Gerardo Chávez mandaba un centro preciso para Alexis Vega quien cabeceaba; pero, Ryan aparece con un atajadon. Finalmente, llegaría el gol antes de la media hora de juego, a táctica fija, para abrir el marcador.

Johan Vasquez aparecía para meter un certero cabezazo pegado al palo tras un tiro de esquina por la punta de la derecha de Alexis Vega y hacía estallar el Rose Bowl. Con poco y nada se terminaría la primera parte.

México vs Australia | MEXSPORT
México vs Australia | MEXSPORT

Al 43’ Álvaro Fidalgo se animaba con un derechazo desde muy, muy, larga distancia y sin problemas Ryan vuela por el balón para llevarse la foto del recuerdo. Las acciones de peligro se terminaban por ser escasas. 

Ochoa, el más ocasionado 

Para la segunda parte, se desataría la ola de cambios entre ellos uno de los más llamativos con la entrada de Guillermo Ochoa quien ingresaba por Raul Rangel que por su parte no tuvo mucho trabajo tras la primera parte. 

Memo Ochoa en el México vs Australia l IMAGO7

El canterano americanista se llevó el aplauso del respetable y tan solo segundos después tuvo su primera intervención bajo el arco del Tri haciendo una volada espectacular para lanzar el esférico por un lado y nuevamente las tribunas le reconocieron el gesto.

Nuevamente otra jugada en su arco fue resuelta con los puños y la afición crecía su ovación, el arquero de 40 años busca ser parte de la titularidad en el Mundial 2026 en donde estará viviendo su sexta Copa del Mundo con México.

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